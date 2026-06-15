Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo-Fans diskutieren derzeit über ein neues Gerücht, das gleich zwei der größten Marken des Unternehmens betrifft. Demnach könnten sowohl Pokémon Wind und Welle als auch ein neues 3D-Super Mario-Spiel im Jahr 2027 erscheinen. Offiziell bestätigt sind diese Informationen allerdings nicht. Sie stammen aus einem aktuellen Leak und sollten deshalb mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Besonders interessant ist dabei, dass erstmals konkrete Veröffentlichungsmonate genannt werden. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte Nintendo eines der stärksten Gaming-Jahre seiner Geschichte bevorstehen.

Der Wind und Welle Release soll im September stattfinden

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Laut den aktuellen Informationen plant Nintendo den Pokémon Wind und Welle Release für September 2027. Das würde grundsätzlich zu früheren Pokémon-Veröffentlichungen passen, die häufig im Herbst erschienen sind.

Bekannt ist bereits, dass Pokémon Wind und Welle die zehnte Generation der Hauptreihe einläuten wird. Die Spiele wurden Anfang 2026 offiziell angekündigt und sollen exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Eine Veröffentlichung im Jahr 2027 wurde bereits bestätigt, ein genauer Termin fehlt bislang jedoch.

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Nach den technischen Problemen von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur begrüßen viele Fans die längere Entwicklungszeit. Zahlreiche Spieler hoffen, dass Game Freak die zusätzliche Zeit nutzt, um ein technisch deutlich ausgereifteres Abenteuer abzuliefern.

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Neues 3D-Mario soll im November folgen

Noch spannender ist für viele Nintendo-Fans der zweite Teil des Gerüchts. Dem Leak zufolge könnte das nächste große 3D-Super Mario-Spiel im November 2027 erscheinen. Eine offizielle Ankündigung gibt es bislang allerdings nicht.

Seit dem Release von Super Mario Odyssey im Jahr 2017 warten viele Spieler auf einen vollwertigen Nachfolger. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach einem neuen 3D-Abenteuer des berühmten Klempners.

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Genau deshalb sorgt die aktuelle Spekulation für Aufmerksamkeit. Sollte Nintendo tatsächlich sowohl Pokémon als auch Mario innerhalb weniger Wochen veröffentlichen, könnte das Weihnachtsgeschäft 2027 fest in der Hand des japanischen Unternehmens sein.

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