Pokémon Wind & Welle kommt 2027 exklusiv für die Switch 2

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

The Pokémon Company hat Pokémon Wind & Welle offiziell angekündigt. Die Generation 10 Spiele erscheinen 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2. Game Freak entwickelt die Titel von Grund auf für die neue Hardware. Der erste Trailer zeigt eine tropische Inselwelt mit viel Wasser, dichte Vegetation und eine technisch deutlich anspruchsvollere Grafik als Karmesin und Pupur.

Die drei neuen Starter

Browt ist der Pflanzen Starter. Das Bean Chick Pokémon wird als lebendig aber tollpatschig beschrieben. Pombon ist der Feuer Starter, ein Fee-Pokémon mit freundlichem Wesen. Gecqua ist der Wasser Starter, ein intelligentes Water Gecko Pokémon. Alle drei haben niedliche Designs, die in der Community bereits für Diskussionen sorgen. Einige finden sie zu ähnlich zu früheren Startern. Browt erinnert an Bauz, Gecqua sieht von hinten wie Memmeon aus. Andere verteidigen die Designs als eigenständig genug.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Interessant ist, dass die Hauptcharaktere je nach Version unterschiedliche Outfits tragen. Das gab es in dieser Form noch nie. Auch Mr. Windychu und Ms. Wavychu wurden gezeigt, Pikachu Varianten in sommerlichen Kostümen. Ob das reine Maskottchen sind oder tatsächlich fangbare Pokémon, ist noch unklar.

Unterwasser Erkundung kehrt zurück

Das größte Feature ist die Rückkehr der Unterwasser Erkundung. Seit Generation 3 war Tauchen nie wieder so prominent. Der Trailer zeigt ausgedehnte Unterwasser Bereiche mit eigenen Ökosystemen. Die Region besteht aus windgepeitschten Inseln und einem riesigen Ozean mit glitzernden Wellen. Pokémon haben sich an diese Umgebung angepasst und bilden einzigartige Ökosysteme. Das erinnert stark an die Hoenn Region aus Rubin und Saphire, die ebenfalls stark auf Wasser setzte.

Game Freak verspricht, dass Spieler mit verschiedenen Pokémon zusammenarbeiten müssen, um Hindernisse zu überwinden. Auch Naturgewalten blockieren manchmal den Weg. Das deutet auf stärkere HM ähnliche Mechaniken oder Reit Funktionen hin. Die Open World soll dicht bevölkert sein, was ein Kontrast zu den leeren Gebieten in Karmesin und Pupur wäre.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 6 + 1? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.