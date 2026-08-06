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Ein Schalter weniger

PS5 Pro aktiviert bessere Grafik bald automatisch, aber das Update ist kleiner als gedacht

Eine neue PS5-Beta schaltet das verbesserte PSSR standardmäßig ein. Die Funktion selbst ist allerdings nicht neu.

i PS5 Pro aktiviert bessere Grafik bald automatisch, aber das Update ist kleiner als gedacht
Artikel von Markus Bauer +
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Sony testet eine neue Systemsoftware für die PlayStation 5. Die wichtigste Änderung betrifft ausschließlich die PS5 Pro: Nach der Installation aktiviert die Konsole die Option „PSSR-Bildqualität verbessern“ nämlich automatisch.

Dadurch nutzt die PS5 Pro das verbesserte PSSR auch bei Spielen, die eigentlich noch für die ältere Version des KI-Upscalers entwickelt wurden. Sony verspricht ein schärferes, klareres und stabileres Bild. Die entsprechenden Patch Notes wurden direkt an Teilnehmer des Beta-Programms verschickt.

Ganz neu ist die Funktion allerdings nicht. PS5 Pro-Besitzer können den verbesserten PSSR-Modus bereits seit einem früheren Systemupdate manuell einschalten. Die neue Beta erledigt das lediglich automatisch.

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Verbessertes PSSR wird zum Standard

PSSR steht für PlayStation Spectral Super Resolution. Die Technologie analysiert das berechnete Spielbild und skaliert es mithilfe eines neuronalen Netzwerks auf eine höhere Auflösung. Das Ziel: eine schärfere Darstellung, ohne die GPU so stark zu belasten wie bei einer nativen hohen Auflösung.

Sony führte die verbesserte PSSR-Version bereits im März 2026 ein. Sie entstand aus der Zusammenarbeit mit AMD im Rahmen von „Project Amethyst“ und soll besonders feine Details, Haare, Kleidung und Objekte in Bewegung sauberer darstellen. Bislang musstest du unter „Einstellungen“, „Bildschirm und Video“ sowie „Videoausgabe“ selbst den Punkt „PSSR-Bildqualität verbessern“ aktivieren. Mit der neuen Beta schaltet Sony diese Einstellung direkt nach dem Update ein.

Das ist keine neue Generation von PSSR. Es ist auch kein komplett neuer Grafikmodus. Sony sorgt lediglich dafür, dass PS5 Pro-Besitzer die bereits vorhandene Verbesserung nicht mehr versehentlich ausgeschaltet lassen.

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Auch ältere Spiele profitieren von der PS5 Pro-Funktion

Der praktische Vorteil liegt bei Spielen, die zwar PSSR unterstützen, aber kein eigenes Update für die verbesserte Version erhalten haben. Die PS5 Pro kann dort das neuere Upscaling auf Systemebene anwenden. Wie stark das Ergebnis ausfällt, hängt vom jeweiligen Spiel ab. Sony weist selbst darauf hin, dass sich die Bildqualität von Titel zu Titel unterscheiden kann. Ein unsauberes Ausgangsbild, Grafikfehler oder eine sehr niedrige interne Auflösung lassen sich schließlich nicht immer vollständig retten.

Neuere Spiele wie Resident Evil Requiem, Silent Hill f, Final Fantasy 7 Rebirth oder Crimson Desert erhielten dagegen eine direkte Unterstützung durch ihre Entwickler. Solche angepassten Implementierungen können das verbesserte PSSR gezielter einsetzen als der allgemeine Schalter der Systemsoftware.

Crimson Desert profitiert bereits von der PS5 Pro-Funktion. - Bild: Pearl Abyss

Crimson Desert profitiert bereits von der PS5 Pro-Funktion. – Bild: Pearl Abyss

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So lässt sich die Funktion wieder ausschalten

Wer mit der Darstellung in einem bestimmten Spiel nicht zufrieden ist, kann die automatische Aktivierung rückgängig machen. Die Option befindet sich auf der PS5 Pro unter:

Einstellungen – Bildschirm und Video – Videoausgabe – PSSR-Bildqualität verbessern

Auf der normalen PS5 erscheint dieser Menüpunkt nicht. PSSR gehört zu den exklusiven Grafikfunktionen der PS5 Pro.

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Die neue Firmware befindet sich aktuell noch in der Beta. Nur eingeladene Teilnehmer können sie installieren. Wann Sony das Update für alle PS5-Besitzer veröffentlicht, steht noch nicht fest. Beta-Software kann außerdem Fehler enthalten, weshalb Sony vor der Installation eine Datensicherung empfiehlt.

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