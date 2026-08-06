Pokémon Pokopia: So startet ihr das Bubbly Basin-DLC

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Bubbly Basin erhält Pokémon Pokopia seine erste große Erweiterung. Das kostenpflichtige DLC führt euch in eine komplett neue Unterwasserstadt mit neuen Pokémon, neuen Bauoptionen und zahlreichen zusätzlichen Aktivitäten. Allerdings könnt ihr das Gebiet nicht direkt nach dem Kauf betreten. Bevor sich das Tor nach Bubbly Basin öffnet, müsst ihr mehrere Voraussetzungen erfüllen.

In diesem Guide zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr das DLC freischaltet und welche Aufgaben ihr vorher erledigen müsst.

Alle Voraussetzungen für Bubbly Basin

Bevor ihr das neue Gebiet betreten dürft, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

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Ihr besitzt den Pokémon Pokopia Expansion Pass .

. Ihr habt die Fähigkeit Taucher (Dive) gelernt.

gelernt. Ihr habt in Bleak Beach die Anfrage „Umweltlevel erhöhen!“ abgeschlossen und dort Umweltlevel 5 erreicht.

Erst wenn alle drei Punkte erledigt sind, erscheint der Zugang zum DLC.

Schritt 1: Expansion Pass kaufen

Der offensichtlichste Punkt zuerst: Bubbly Basin gehört nicht zum kostenlosen Update.

Zwar bringt Version 2.0.0 zahlreiche neue Funktionen wie Tauchen, Unterwasser-Bauen und viele Komfortverbesserungen für alle Spieler mit, das eigentliche Unterwassergebiet ist jedoch exklusiv für Besitzer des Expansion Passes verfügbar. Habt ihr den DLC installiert, könnt ihr euch an die eigentlichen Freischaltbedingungen machen.

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Schritt 2: Bleak Beach freischalten

Falls ihr noch relativ am Anfang des Spiels seid, müsst ihr zunächst Bleak Beach erreichen.

Das Gebiet dient als Ausgangspunkt für sämtliche DLC-Inhalte. Erst dort beginnt die Questreihe, die euch schließlich nach Bubbly Basin führt. Wer Bleak Beach bereits vollständig erkundet hat, kann diesen Schritt natürlich überspringen.

Schritt 3: Umweltlevel 5 erreichen

Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist das Abschließen der Anfrage „Umweltlevel erhöhen!“.

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Dafür müsst ihr Bleak Beach auf Umweltlevel 5 bringen.

Das gelingt unter anderem durch:

neue Dekorationen platzieren,

Gebäude errichten,

Pokémon anfreunden,

Wünsche der Bewohner erfüllen,

die Umgebung verschönern.

Erst nach Abschluss dieser Anfrage erkennt das Spiel, dass eure Stadt weit genug entwickelt ist, um das DLC freizuschalten.

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Schritt 4: Taucher (Dive) lernen

Jetzt folgt der wichtigste Teil.

Nach Installation von Version 2.0.0 könnt ihr die neue Fähigkeit Taucher (Dive) freischalten. Dazu sprecht ihr zunächst mit Professor Tangrowth außerhalb des Pokémon-Centers von Bleak Beach. Anschließend macht euch der Professor auf eine kleine Insel nördlich des Strandes aufmerksam. Dort wartet Manaphy auf euch.

Manaphys kleine Aufgabe

Manaphy möchte zunächst eure Hilfe. Ihr müsst fünf Bündel Seetang sammeln. Diese liegen direkt auf der kleinen Insel verteilt und lassen sich innerhalb weniger Minuten einsammeln. Gebt ihr Manaphy den Seetang zurück, bringt euch das Mysteriöse Pokémon anschließend die Fähigkeit Taucher (Dive) bei. Danach erledigt ihr noch eine kurze Aufgabe in einer kleinen Unterwasserhöhle.

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Der komplette Ablauf dauert ungefähr fünf Minuten. Erfahrene Spieler schaffen ihn sogar deutlich schneller.

Popplio startet das DLC

Nachdem ihr Taucher gelernt habt, kehrt ihr nach Bleak Beach zurück. Vor dem Pokémon-Center wartet nun Robball (Popplio) auf euch.

Das Wasser-Pokémon erzählt euch von seiner Heimat Bubbly Basin und schließt sich eurer Gruppe an. Gleichzeitig wird euer neuer Basin-Pokédex freigeschaltet, mit dem ihr alle neuen Pokémon des DLCs erfassen könnt.

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Das Tor nach Bubbly Basin

Jetzt fehlt nur noch ein letzter Schritt. Taucht westlich von Bleak Beach unter Wasser. Dort entdeckt ihr ein großes Tor, das vorher verschlossen war.

Nähert euch dem Eingang gemeinsam mit Robball – sollte es euch nicht automatisch folgen, setzt es an die erste Stelle eurer Begleiter. Anschließend öffnet sich der Eingang und ihr könnt das neue Unterwassergebiet betreten.

Das erwartet euch im DLC

Mit Bubbly Basin beginnt das erste Kapitel des Expansion Passes.

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Unter anderem warten auf euch:

eine komplett neue Unterwasserstadt,

zahlreiche neue Wasser-Pokémon,

ein eigener Basin-Pokédex,

neue Baumöglichkeiten unter Wasser,

zusätzliche Möbel,

neue Items,

neue Erkundungsmechaniken.

Dank der kostenlosen Version-2.0.0-Aktualisierung könnt ihr außerdem generell unter Wasser bauen, neue Gegenstände herstellen und zahlreiche Komfortfunktionen nutzen – unabhängig davon, ob ihr den Expansion Pass besitzt.

Tipps für einen schnellen Start

Wenn ihr möglichst schnell nach Bubbly Basin möchtet, solltet ihr folgende Reihenfolge einhalten:

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Expansion Pass installieren. Bleak Beach bis Umweltlevel 5 ausbauen. Professor Tangrowth aufsuchen. Manaphy finden. Fünf Bündel Seetang sammeln. Taucher lernen. Mit Robball sprechen. Das Unterwassertor westlich von Bleak Beach betreten.

Zusammenfassung

Der Zugang zu Pokémon Pokopia Bubbly Basin ist zwar an mehrere Voraussetzungen geknüpft, der eigentliche Freischaltprozess fällt jedoch überraschend kurz aus. Die meiste Zeit verbringt ihr damit, Bleak Beach auf Umweltlevel 5 auszubauen. Habt ihr diesen Meilenstein erreicht, dauert die Quest rund um Manaphy und die neue Fähigkeit Taucher nur wenige Minuten. Danach steht euch mit Bubbly Basin eine große neue Unterwasserregion offen, die den Auftakt des dreiteiligen Expansion Passes bildet und zahlreiche neue Pokémon, Bauoptionen und Erkundungsmöglichkeiten bereithält.