Pokémon Pokopia Erweiterungspass angekündigt – Das steckt in den ersten DLCs

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Start von Pokémon Pokopia haben Nintendo und The Pokémon Company die ersten großen Zusatzinhalte für das Spiel vorgestellt. Mit dem neuen Pokémon Pokopia Erweiterungspass erwartet Spieler in den kommenden Monaten eine ganze Reihe neuer Inhalte, darunter zusätzliche Städte, neue Objekte und weitere Gameplay-Erweiterungen.

Für Fans ist das eine erfreuliche Nachricht. Schließlich entwickelte sich Pokémon Pokopia seit seinem Release zu einem der beliebtesten Pokémon-Spin-offs der vergangenen Jahre und konnte mit seinem entspannten Spielprinzip viele Spieler langfristig begeistern.

Die erste Erweiterung führt unter Wasser

Der erste Teil des Pokémon Pokopia Erweiterungspass erscheint bereits im August 2026. Dabei verschlägt es Spieler in die neue Unterwasserstadt „Blubbmeria“. Passend dazu wird gleichzeitig ein kostenloses Update veröffentlicht, das die Erkundung des Meeresgrunds ermöglicht. Dort warten neue Gebiete, zusätzliche Baumöglichkeiten, frische Dekorationen und weitere Aktivitäten.

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Auch neue Pokémon, Möbelstücke, Outfits und Gestaltungsmöglichkeiten sollen Teil der ersten Erweiterung sein. Damit erhalten Fans deutlich mehr Möglichkeiten, ihre eigene Welt individuell zu gestalten.

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Weitere Inhalte folgen bis 2027

Der Pokémon Pokopia Erweiterungspass besteht insgesamt aus drei DLC-Paketen. Nach dem ersten Kapitel im August soll Ende 2026 eine zweite Erweiterung erscheinen. Diese konzentriert sich laut den bisherigen Informationen vor allem auf neue Features und Gameplay-Erweiterungen. Konkrete Details haben Nintendo und The Pokémon Company bislang allerdings noch nicht verraten.

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Für 2027 ist schließlich ein dritter DLC geplant, der erneut eine komplett neue Stadt ins Spiel integrieren soll. Auch hierzu halten sich die Entwickler derzeit noch bedeckt. Weitere Informationen sollen erst in den kommenden Monaten folgen.

Der Erweiterungspass kostet 34,99 Euro

Wer sämtliche geplanten Inhalte erhalten möchte, kann den Pokémon Pokopia Erweiterungspass für 34,99 Euro erwerben. Aktuell sieht es zudem so aus, als würden die drei DLCs ausschließlich als Gesamtpaket angeboten werden. Einzelkäufe der Erweiterungen sind bislang nicht vorgesehen.

Damit orientieren sich Nintendo und The Pokémon Company an früheren Pokémon-Erweiterungen, die ebenfalls als umfangreiche Erweiterungspässe veröffentlicht wurden.

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In diesem Guide erfährst du, wie man schnell an Pokémetall kommen kann.

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