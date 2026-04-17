Pokémon Pokopia Guide: Pokémetall und seltenes Pokémetall farmen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Pokopia gibt es viele Materialien, aber nur wenige sind wirklich entscheidend für den Fortschritt im Endgame. Eines davon ist Pokémetall – und noch wichtiger: seltenes Pokémetall.

Wenn du später seltene Items herstellen oder den 3D-Drucker effizient nutzen willst, kommst du an diesem Material nicht vorbei. Das Problem: Es ist deutlich schwerer zu finden als normale Ressourcen.

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Hier erfährst du, wie du Pokémetall und seine seltene Variante effizient farmst.

Pokémetall finden

Pokémetall bekommst du nicht einfach so beim Erkunden. Stattdessen musst du gezielt nach Pokémetall-Blöcken suchen.

Diese findest du vor allem:

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in der Verödeten Ödnis

in Höhlen und Minen

auf Trauminseln

in schwebenden Gebieten wie den funkelnden Himmelsinsel

Um diese Blöcke abzubauen, brauchst du die Fähigkeit Zertrümmerer. Erst mit der verbesserten Version kannst du die wertvollen Ressourcen wirklich farmen.

Fragmente sammeln

Wenn du einen Pokémetall-Block zerstörst, erhältst du in der Regel Pokémetall-Fragmente.

Diese sind die Grundlage für alles Weitere.

Der Ablauf ist immer gleich:

Pokémetall-Blöcke finden

mit Zertrümmerer abbauen

Fragmente einsammeln

Besonders gute Farming-Spots sind:

Minen in der Verödeten Ödnis

Trauminseln (vor allem mit der Dragoran-Puppe)

versteckte Höhlenbereiche

Ein wichtiger Punkt: Die Blöcke sind nicht extrem häufig. Du musst also aktiv suchen und mehrere Gebiete erkunden, um effizient zu farmen.

Seltene Fragmente

Jetzt kommt der entscheidende Unterschied.

Beim Abbauen von Pokémetall-Blöcken hast du eine geringe Chance, statt normaler Fragmente seltene Pokémetall-Fragmente zu erhalten.

Das bedeutet:

Du kannst seltenes Pokémetall nicht direkt farmen

Es droppt zufällig beim normalen Farming

Genau deshalb dauert es oft deutlich länger, genug seltenes Material zu sammeln.

Pokémetall herstellen

Sobald du genügend Fragmente hast, musst du sie weiterverarbeiten.

Dafür brauchst du einen Schmelzofen.

Dort werden die Fragmente zu fertigem Pokémetall verarbeitet. Wichtig dabei: Du brauchst ein Pokémon mit der Fähigkeit Verbrennen, damit der Ofen funktioniert.

Das gilt auch für seltene Fragmente. Erst durch das Schmelzen entsteht das eigentliche seltene Pokémetall.

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Trauminseln: Der beste Farming-Ort

Wenn du gezielt farmen willst, solltest du regelmäßig Trauminseln besuchen.

Dort findest du:

Pokémetall-Blöcke

Fragmente

seltene Fragmente

Besonders effektiv ist die Nutzung der Dragoran-Puppe, da diese Inseln viele Ressourcen enthalten.

Da du Trauminseln täglich besuchen kannst, entsteht hier ein konstanter Farming-Loop.

Wofür du seltenes Pokémetall brauchst

Seltenes Pokémetall ist kein Luxus – es ist Pflicht für den Fortschritt.

Du brauchst es vor allem für:

den 3D-Drucker im Pokémon-Center

im Pokémon-Center das Kopieren seltener Items

spezielle Endgame-Rezepte

Einige Baupläne verlangen mehrere Einheiten dieses Materials. Das macht es zu einer der wertvollsten Ressourcen im gesamten Spiel.

Tipps für schnelleres Farmen

Wenn du effizient farmen willst, solltest du ein paar Dinge beachten.

Besuche täglich Trauminseln und farme dort systematisch alle Bereiche ab. Je mehr Blöcke du zerstörst, desto höher ist deine Chance auf seltene Fragmente.

Außerdem lohnt es sich, gezielt Höhlen und versteckte Bereiche zu erkunden. Viele Spieler übersehen genau dort wertvolle Ressourcen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Sammle Fragmente und verarbeite sie gesammelt im Ofen. So sparst du Zeit und kannst mehrere Barren gleichzeitig herstellen.

Geduld zahlt sich aus

Pokémetall und seltenes Pokémetall gehören zu den wichtigsten Ressourcen in Pokémon Pokopia.

Der Weg dahin ist allerdings klar:

Blöcke finden

Fragmente farmen

seltene Drops abwarten

alles im Ofen verarbeiten

Es gibt keinen Shortcut – aber genau das macht den Fortschritt später umso belohnender.

Wenn du regelmäßig farmst und Trauminseln nutzt, wirst du früher oder später genug Material haben, um selbst die seltensten Items im Spiel herzustellen.

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