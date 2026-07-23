Heilen durch Blocken: Dieses Kleinod in Black Flag Resynced macht Kämpfe deutlich leichter!

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Es gibt Inhalte in Assassin’s Creed Black Flag Resynced, die gerne wiederhole und wiederhole. Die Seeschlachten gehören dazu. Festungen ebenso. Auch das Erkunden kleiner Inseln macht einfach Spaß. Jagen ist so mittelmäßig lustig. Außer man jagt Haie auf offener See.

Und dann gibt es die Animus-Risse…

Zu sagen dass ich kein Fan dieser Risse bin, ist eine maßlose Untertreibung. Sie reißen mich jedes Mal aus der Piratenwelt heraus und ersetzen das großartige Karibik-Feeling durch abstrakte Plattformpassagen voller schwebender Blöcke und digitaler Fragmente. Seit Ubisoft diese Sequenzen eingeführt hat, gehören sie für mich zu den Dingen, die ich in jedem Spiel meide wie die Pest.

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Trotzdem habe ich einen dieser Risse diesmal sofort abgeschlossen.

Nicht, weil mir die Mission plötzlich Spaß gemacht hätte… glaubt mir… das tut sie nicht

…sondern weil die Belohnung am Ende tatsächlich richtig gut ist. Die Haarlocke.

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Wo startet die Mission?

Den Animus-Riss „Verirrte Seelen“ findest du auf Great Inagua, also deiner eigenen Insel.

Der Eingang befindet sich an der kleinen Lagune auf der Südostseite der Insel. Schon von Weitem erkennst du die typischen schwarzen Animus-Blöcke, die scheinbar aus dem Wasser wachsen. Sobald du dich näherst, startet automatisch die Quest.

Auf der Karte ist der Riss deutlich mit dem violetten Animus-Symbol markiert. Koordinaten 825:429

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Was erwartet dich im Riss?

Wer bereits andere Animus-Missionen gespielt hat, weiß ungefähr, worauf er sich einlässt.

Es geht um schnelle Parkour-Passagen, schmale Plattformen, schwebende Objekte und zahlreiche Sprünge, bei denen ein kleiner Fehler oft den Neustart bedeutet.

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Die Umgebung wirkt bewusst künstlich und besteht aus fragmentierten Gebäuden, schwebenden Ruinen und digitalen Konstruktionen.

Technisch ist das alles ordentlich umgesetzt…

…nur passt es für meinen Geschmack einfach überhaupt nicht zum restlichen Spiel. In keines der Spiele wo die vorkommen.

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Gerade wenn man zuvor noch mit der Jackdaw durch türkisfarbenes Wasser gesegelt ist, fühlt sich dieser Wechsel wie ein anderes Spiel an.

Warum ich mir die Mission trotzdem angetan habe

Normalerweise würde ich wahrscheinlich einfach weiterspielen.

In diesem Fall wollte ich aber unbedingt wissen, was Ubisoft als Belohnung versteckt hat.

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Und genau hier wurde ich positiv überrascht.

Nach Abschluss der Mission erhältst du das seltene Kleinod Haarlocke.

Was macht die Haarlocke?

Der Bonus klingt zunächst unscheinbar, erweist sich in Kämpfen aber als erstaunlich hilfreich.

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Die Haarlocke stellt nach jedem perfekten Parieren einen Teil deiner Gesundheit wieder her.

Gerade wer gerne offensiv kämpft und regelmäßig kontert, profitiert enorm davon. Denn gutes Blocken bedeutet nun automatisch Heilen.

Statt nach jedem größeren Kampf Heilmittel einsetzen zu müssen, regenerierst du einen Teil deiner Lebenspunkte praktisch nebenbei.

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Vor allem bei längeren Gefechten gegen mehrere Gegner macht sich dieser Effekt bemerkbar.

Perfekt für Spieler, die häufig kontern

Black Flag Resynced belohnt sauberes Timing ohnehin.

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Perfekte Paraden gehören zu den wichtigsten Mechaniken im Nahkampf und eröffnen meist direkt einen Gegenangriff.

Mit der Haarlocke bekommst du nun zusätzlich noch Heilung dafür. Win Win also.

Dadurch entsteht ein angenehmer Spielfluss.

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Wer seine Gegner ruhig beobachtet, Angriffe sauber pariert und anschließend kontert, bleibt deutlich länger kampffähig.

Seit ich das Ding trage, muss ich deutlich seltener selbst aktiv heilen. Heilen durch Blocken macht auch große Gegnergruppen weit weniger bedrohlich.

Ist die Mission schwer?

Die eigentlichen Sprünge sind grundsätzlich fair aufgebaut.

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Trotzdem verlangen einige Abschnitte gutes Timing und saubere Bewegungen. Vor allem weil man Gesundheit verliert je länger man für die Passagen braucht.

Falls du einmal abstürzt, musst du allerdings keine Angst haben. So wild ist es dann auch nicht.

Die Checkpoints sind angenehm gesetzt und solange man vorher schaut, wo man hin muss, vertrödelt man auch nicht so viel Zeit mit „Suchen“.

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Lohnt sich der Aufwand?

Das auf jeden Fall, keine Frage.

Und das sage ich, obwohl ich diese Animus-Risse eigentlich wirklich nicht ausstehen kann.

Ich würde sie vermutlich auch weiterhin zu den schwächeren Bestandteilen des Spiels zählen. Für mich lebt Black Flag von der offenen Karibik, den Seeschlachten und dem Piratenleben… nicht von digitalen Parkour-Welten.

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Die Haarlocke ist allerdings eine Belohnung, die ich behalten werde. Zumidnest glaube ich dass Heilen durch Blocken schwer zu toppen sein wird.

Gerade wenn man gerne mit Schwert und Pistolen kämpft, ergänzt sich der Bonus hervorragend mit dem ohnehin konterlastigen Kampfsystem.

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Mein Tipp

Falls du die Animus-Risse genauso wenig magst wie ich…

…spiele zumindest diesen einen. (Anmerkung: Es gab einen Moment wo ich mich entscheiden musste, zwischen warten und springen. Ich bin gesprungen.)

Du musst nicht sämtliche digitalen Nebenaktivitäten abschließen. Für die Haarlocke lohnt sich der kurze Ausflug meiner Meinung nach trotzdem.

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Danach kannst du die Karibik wieder genau dort genießen, wo Assassin’s Creed Black Flag Resynced seine größten Stärken zeigt.

Heilen durch Blocken ist ein MUST HAVE!

Die Mission Verirrte Seelen wird nie mein Lieblingsabschnitt in Assassin’s Creed Black Flag Resynced werden.

Dafür unterbrechen die Animus-Risse das fantastische Piratengefühl einfach zu stark.

Das seltene Kleinod Haarlocke macht diesen Ausflug allerdings überraschend lohnenswert. Die zusätzliche Heilung nach perfekten Paraden harmoniert hervorragend mit dem Kampfsystem und sorgt dafür, dass Edward gerade in längeren Nahkämpfen deutlich ausdauernder bleibt.

Manchmal lohnt es sich eben doch, die Zähne zusammenzubeißen…

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…selbst wenn einen der Weg dorthin nicht komplett überzeugt.

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