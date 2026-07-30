Pokémon Pokopia kündigt neues Gratis-Event an: Barschwa und Milotic stehen im Mittelpunkt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz nach der Ankündigung der ersten Erweiterung Bubbly Basin hat The Pokémon Company bereits das nächste kostenlose Ingame-Event für Pokémon Pokopia vorgestellt. Im Mittelpunkt steht diesmal das Wasser-Pokémon Barschwa, das Spielern die Möglichkeit bietet, seltene Prismenschuppen zu sammeln und schließlich sogar Milotic dauerhaft für ihre Spielwelt freizuschalten. Das Event läuft vom 13. August um 5:00 Uhr bis zum 28. August 2026 um 4:59 Uhr.

Barschwa taucht an Pokémon-Centern auf

Während des Events erscheint Barschwa vor jedem wiederaufgebauten Pokémon-Center – mit Ausnahme des neuen Centers in Bubbly Basin. Nach einem Gespräch mit dem Pokémon startet eine Sammelaufgabe, bei der ihr Prismenschuppen finden müsst. Diese können anschließend gegen verschiedene Belohnungen eingetauscht werden.

Zu den Belohnungen gehören unter anderem neue Möbel im Strand- und Wasserdesign, darunter Sonnenschirme, Rettungsringe, Kühltaschen oder Volleyballnetze. Mit diesen Dekorationen lassen sich passende Lebensräume gestalten, in denen sich später Milotic niederlassen kann.

Milotic dauerhaft freischalten

Das Event bringt nicht nur neue Dekorationsgegenstände ins Spiel. Wer genügend Prismenschuppen sammelt und die passenden Lebensräume errichtet, kann Milotic dauerhaft in seine Stadt einziehen lassen. Auch Barschwa selbst lässt sich nach Abschluss des Events dauerhaft umsiedeln und in einem Habitat oder Haus unterbringen.

Damit setzt Pokémon Pokopia seine Event-Strategie fort. Bereits zuvor wurden über zeitlich begrenzte Aktionen Pokémon wie Hoppip, Hubelupf, Papungha, Zobiris und Jirachi ins Spiel integriert.

Perfekte Ergänzung zum ersten DLC

Das Event erscheint nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der Erweiterung Bubbly Basin, die am 5. August erscheint. Die kostenpflichtige Erweiterung bringt eine neue Unterwasserstadt, zahlreiche Wasser-Pokémon und neue Erkundungsmöglichkeiten ins Spiel. Das Fetching Scales for Feebas-Event bleibt jedoch kostenlos und kann auch ohne den Expansion Pass gespielt werden. Lediglich ein wiederaufgebautes Pokémon-Center im Hauptspiel wird vorausgesetzt.

Fans freuen sich auf Milotic

In der Community stößt die Ankündigung auf viel Begeisterung. Besonders Milotic zählt seit Jahren zu den beliebtesten Wasser-Pokémon der Reihe, weshalb viele Spieler das Event bereits als eines der Highlights seit dem Launch bezeichnen. Auf Reddit freuen sich Fans vor allem auf die neuen Strandmöbel und planen bereits passende Lebensräume für Barschwa, Milotic und andere Wasser-Pokémon.