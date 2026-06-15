Nintendo gegen Palworld: Dieser Rechtsstreit wirkt plötzlich kleiner als gedacht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Als Palworld Anfang 2024 explodierte, war der Vergleich sofort da: „Pokémon mit Waffen“. Für viele Spieler war das ein wilder, fast frecher Mix aus Survival, Crafting und Monster-Sammeln. Für Nintendo und The Pokémon Company war es offenbar mehr als nur eine freche Idee. Es folgte eine Klage gegen Entwickler Pocketpair.

Fast zwei Jahre später wirkt dieser Rechtsstreit aber nicht mehr wie der große Schlag gegen einen gefährlichen Konkurrenten. Im Gegenteil: Laut einer Analyse des IP-Experten Florian Mueller (via gamesfray.com), könnte Nintendo im besten Fall nur noch rund 5 Millionen Yen bekommen. Das entspricht etwa 27.000 Euro. Für einen Konzern wie Nintendo, der rund 14 Milliarden Euro Jahresumsatz hat, ist das kaum mehr als ein Rundungsfehler.

Warum der Fall für Nintendo schwieriger wird

Der entscheidende Punkt liegt offenbar im Zeitraum. Ein großer Teil des kommerziellen Erfolgs von Palworld passierte, bevor die relevanten Patente genehmigt wurden. Dazu kommt: Pocketpair hat bestimmte Mechaniken später geändert, um mögliche Patentprobleme zu umgehen.

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Damit bleibt laut der Einschätzung nur ein sehr kleines Zeitfenster übrig, für das Nintendo überhaupt Schadenersatz verlangen könnte. Und dieses Fenster bezieht sich offenbar nur auf Verkäufe in Japan. Genau deshalb wirkt der Fall plötzlich viel kleiner, als er noch zu Beginn klang.

Für Spieler ist das fast schon ironisch. Wochenlang wurde über die große Frage diskutiert, ob Palworld zu nah an Pokémon sei. Doch vor Gericht geht es nicht um das Gefühl, dass ein Spiel „ähnlich wirkt“. Es geht um konkrete Patente, konkrete Versionen und konkrete Schäden. Und genau dort scheint Nintendo nun deutlich weniger Spielraum zu haben.

Palworld könnte fast unbeschadet davonkommen

Noch spannender: Es ist laut der Analyse nicht einmal sicher, ob Nintendo überhaupt Geld bekommt. Pocketpair soll mehrere Argumente gegen die Gültigkeit der Patente und gegen eine mögliche Verletzung vorgebracht haben. Sollte das Gericht diesen Argumenten folgen, könnte das traditionsreiche Videospiel-Unternehmen aus Japan sogar leer ausgehen.

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Eine wichtige Entscheidung steht laut Bericht am 09. November 2026 an. Dann soll das Gericht seine Einschätzung abgeben. Schon davor, am 01. Oktober, ist eine Präsentation von Beweisen geplant. Der Ausgang bleibt offen, aber die Richtung wirkt für Pocketpair deutlich angenehmer als noch vor Monaten.

Trotzdem sollte man nicht unterschätzen, was so ein Verfahren für ein kleineres Studio bedeutet. Selbst wenn am Ende nur wenig Geld auf dem Tisch liegt, kosten Anwälte, Unsicherheit und öffentliche Debatten Kraft. Pocketpair musste Mechaniken ändern und parallel weiter an Palworld arbeiten. Das kann ein Team belasten, selbst wenn es juristisch gut aussieht.

Warum dieser Fall größer ist als Palworld

Für Nintendo geht es vermutlich nicht nur um diese 5 Mio. Yen. Es geht um ein Signal. Der Konzern schützt seine Marken seit Jahrzehnten extrem konsequent. Gerade Pokémon gehört zu den wertvollsten Marken der Spielewelt. Wenn ein anderes Spiel zu nah an diese Formel rückt, schaut man sehr genau hin.

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Doch genau hier entsteht die eigentliche Debatte. Wo endet Inspiration? Wo beginnt Kopie? Und wie weit dürfen Patente auf Spielmechaniken gehen? Viele Spieler sehen Palworld nicht als billigen Klon, sondern als eigenständiges Chaos-Spiel, das eine bekannte Idee in eine völlig andere Richtung dreht.

Und genau deshalb wirkt dieser Fall so brisant. Sollte Nintendo kaum etwas erreichen, wäre das ein starkes Zeichen für kleinere Studios. Nicht jedes Spiel, das an eine bekannte Marke erinnert, lässt sich automatisch ausbremsen. Andererseits versteht man Nintendo, wenn sie ihr Eigentum schützen möchten.

Ein großer Streit mit erstaunlich kleinem Ergebnis?

Der Rechtsstreit zwischen Nintendo und Palworld begann wie ein klassischer David-gegen-Goliath-Moment. Auf der einen Seite Nintendo, The Pokémon Company und eine der stärksten Marken der Welt. Auf der anderen Seite Pocketpair, ein Studio, das mit einem absurd erfolgreichen Survival-Spiel plötzlich im Zentrum der Gaming-Welt stand und auf Steam Rekorde in kürzester Zeit einfuhr.

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Jetzt sieht es so aus, als könnte dieser Fall am Ende deutlich kleiner ausgehen, als viele erwartet haben. Vielleicht bekommt Nintendo etwas Geld. Vielleicht gar nichts. Für Palworld wäre schon das ein Erfolg.