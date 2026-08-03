Palworld wird jetzt zum Mobile-MMORPG und das wird größer als ein einfacher Port

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Palworld bekommt keinen einfachen Smartphone-Port. Es bekommt eine eigene riesige Online-Welt. Garena hat mit Pocketpair gemeinsam Palworld Online angekündigt. Dabei handelt es sich um ein offiziell lizenziertes Mobile-MMORPG, das die bekannten Pals, das Survival-System und den Basenbau des Originals in eine dauerhaft verbundene Spielwelt übertragen soll.

Das klingt nicht nach einer abgespeckten Handyversion. Zumindest auf dem Papier. Wer das ursprüngliche Spiel bisher verpasst hat, findet bei DailyGame den ausführlichen Test zu Palworld. Der Mix aus Monsterfangen, Crafting, Schusswaffen und Basenbau wurde Anfang 2024 innerhalb weniger Tage zu einem der größten Steam-Erfolge überhaupt. Mit Version 1.0 verließ Palworld im Juli 2026 den Early Access. Jetzt wird aus dem Einzelspiel mit Multiplayer-Unterstützung ein richtiges MMO.

Palworld Online wird kein gewöhnlicher Ableger

Palworld Online wird von Garena entwickelt und veröffentlicht. Pocketpair hat das Projekt offiziell lizenziert und arbeitet laut Ankündigung eng mit dem Mobile-Spezialisten zusammen. Das Handyspiel übernimmt grundlegende Ideen aus dem PC- und Konsolen-Original, erzählt aber eine eigene Geschichte. Zusätzlich zur bekannten Welt soll es neue Nebenhandlungen geben, die ausschließlich für den mobilen MMORPG-Ableger entwickelt werden.

Spieler reisen durch eine zusammenhängende offene Welt, fangen Pals, ziehen sie auf und schalten neue Regionen frei. Der entscheidende Unterschied: Diese Welt wird mit zahlreichen anderen Spielern geteilt. Palworld wird damit tatsächlich zum MMO. Nicht nur zum Spiel mit größeren Servern.

Gemeinsame Basen, PvE und Kämpfe gegen andere Spieler

Spieler können Gruppen bilden und zusammen Siedlungen errichten. Diese gemeinsamen Basen dienen als Zentrum für Crafting, Verteidigung und das tägliche Leben in der Spielwelt. Pals übernehmen erneut Arbeiten, automatisieren die Produktion und schützen die Siedlung. Garena möchte damit offenbar einen Ort schaffen, an dem Spieler nicht nur kurz eine Mission erledigen, sondern dauerhaft zusammenarbeiten.

Daneben sind kooperative PvE-Aktivitäten und PvP-Kämpfe geplant. Gruppen können mächtige Bosse in der offenen Welt bekämpfen, nach seltenen Pals suchen oder die Basen anderer Spieler besuchen. Das könnte ziemlich groß werden.

Palworld wird für Smartphones umgebaut

Eine der größten Fragen bleibt die Steuerung. Palworld besitzt zahlreiche Menüs, Bauoptionen, Waffen und Verwaltungssysteme. Das alles auf einen kleinen Touchscreen zu drücken, kann schnell in einer Katastrophe enden. Die Entwickler der mobilen Version versprechen deshalb eine speziell für Smartphones entwickelte Benutzeroberfläche. Bestimmte Aktionen sollen sich mit nur einer Berührung ausführen lassen. Dazu gehören der Basenbau, das Verschieben von Gebäuden und der Einsatz von Pals.

Gleichzeitig soll das Spiel auf einer breiten Auswahl unterschiedlicher Smartphones funktionieren. Wie niedrig die technischen Anforderungen tatsächlich ausfallen, verrät der Entwickler noch nicht.

Auch Angaben zu möglichen In-App-Käufen oder einem Free-to-Play-Modell fehlen. Gerade dieser Punkt dürfte für viele Spieler entscheidend sein. Mobile-MMORPGs können großartig funktionieren. Sie können aber auch schnell zu einem Shop mit angeschlossenem Spiel werden.

Noch wissen wir nicht, welche Richtung Palworld Online einschlägt.

Wann erscheint Palworld Online?

Das kam ziemlich überraschend: Palworld Online soll noch 2026 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Garena spricht von einem weltweiten Projekt und verweist auf seine Erfahrung mit internationalen Mobile-Spielen, Lokalisierungen und langfristigem Live-Service-Betrieb.

Pocketpair-Chef Takuro Mizobe bezeichnet das Projekt als „neue Palworld-Erfahrung, die Spielern weltweit zugänglich gemacht werden soll“. Das Original wird dadurch offenbar nicht ersetzt. Palworld Online ist ein eigenständiges Spiel mit einem anderen Entwickler und einem stärkeren MMO-Fokus.