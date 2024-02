Palworld (PC) – Game Review

Von dem japanischen Indie-Entwickler Pocketpair stammt Palworld, ein Open World Spiel, in dem man gemeinsam mit anderen überleben und basteln kann. Das Spiel kam am 19.01.2024 in den Early Access und sorgt seitdem auf der Plattform Steam für große Begeisterung. Mittlerweile konnte sich das Spiel weit über 8 Millionen mal für den PC und Xbox Series X/S verkaufen.

Eine schöne Gameplay-Mischung

Palworld ist ein Open World Spiel, das für jeden Gamer etwas zu bieten hat. Es kombiniert Survival- und Building-Elemente mit Managing-Systemen, mit RPG- und Multiplayer-Elementen und vieles mehr. Das Besondere an dem Spiel sind die sogenannten Pals, die sehr stark an Pokémon erinnern. Man kann sie fangen, züchten und kämpfen lassen. Das Spiel ist sehr vielfältig und spannend. Es kann anfangs etwas überwältigend sein, aber es macht sehr viel Spaß. Der Titel unterscheidet sich stark von den Pokémon-Spielen, die meistens einfacher gestaltet sind.

Plagiats-Vorwürfe

Palworld ist ein Spiel, das viel Aufmerksamkeit erregt, aber auch viel Kritik einstecken muss, weil es sehr an Pokémon erinnert. Ich finde das aber nicht so schlimm und denke, dass Nintendo sich so ein tolles Konzept auch mal hätte einfallen lassen können. Schließlich beschwert sich auch niemand über die vielen Spiele, die wie Souls-Like, MOBA, Shooter oder MMO sind und von anderen Spielen inspiriert wurden. Ich kann nicht beurteilen, ob einige Pals tatsächlich von Pokémon mittels KI abgekupfert wurden, aber ich glaube, dass es bei so vielen Pokémon auch mal Zufälle geben kann und dass man das bei den Vorwürfen auf jeden Fall berücksichtigen sollte.

Ein neues Abenteuer ruft!

Bevor wir in die Welt von Palworld eintauchen, müssen wir uns einen Charakter erstellen. Die Auswahl ist groß genug, um uns von anderen Spielern zu unterscheiden, aber nicht zu überwältigend, um uns lange aufzuhalten. Die Charaktererstellung ist einfach und schnell, sodass wir bald unser Abenteuer beginnen können. Wenn wir unseren Charakter fertig haben, können wir Palworld erkunden. Die Grafik ist sehr realistisch und beeindruckend, was für ein Indie-Spiel dieser Größe nicht selbstverständlich ist.

Palworld hat keine Grafikprobleme, wie viele andere Spiele dieser Art. Die Details wie Blätter oder Items sind gut gemacht. Das Spiel läuft auch ohne einen leistungsstarken Computer flüssig und zeigt uns eine wunderschöne Welt. Die Welt des Spiels ist sehr vielfältig und atmosphärisch. Es gibt verschiedene Landschaften, die der echten Welt ähneln, wie Berge, Ozeane, Laub- und Herbstwälder. Die Farben sind sehr schön und lebendig.

Trautes Heim für die Pals

Am Anfang könnt ihr euch einen festen Platz für eure Basis aussuchen. Ihr habt fast die ganze offene Welt zur Auswahl. Ich muss zugeben, dass ich das nicht ganz kapiert habe und einen schlechten Platz gewählt habe. Meine Basis ist zwischen Bergen und Hängen, wo ich kaum Platz für große Zucht-Gehege und Maschinen habe. Ich wusste auch nicht, dass ich mir ein Haus bauen kann. Ich informiere mich vor meinen Tests nicht viel, um unvoreingenommen zu sein. Zum Glück kann ich meinen Platz später vergrößern. Aber eine flache Fläche mit viel Platz ist von Anfang an besser. Abwechslungsreiches Crafting-System Palworld wird oft als eine billige Kopie von Pokémon angesehen. Ich verstehe, warum man das denkt, denn einige Pals sehen Pokémon sehr ähnlich. Aber ich finde, dass Palworld mehr verdient hat, als nur mit Pokémon verglichen zu werden. Das ist wie bei vielen anderen Spielen, die immer mit einem bekannten Vorbild verglichen werden, wie Stardew Valley oder Overwatch. Palworld hat viele eigene Ideen, die Pokémon nicht hat. Zum Beispiel helfen die Pals einem nicht nur im Kampf, sondern auch im Alltag, wie beim Kochen, Craften oder Bauen. Das Spiel beginnt ganz klassisch: Man wacht irgendwo auf und hat fast nichts. Man sammelt Holz und Steine, findet Beeren zum Essen und sucht sich einen Platz für sein Zuhause. Das Crafting-System ist sehr gut gemacht. Es gibt verschiedene Kategorien und ein Crafting-Rad, wo man seine Gebäude auswählen kann. Man fängt mit einer Werkbank und einfachen Holzbauten an, die man später verbessern kann. Am Anfang reicht uns ein Holzhaus, das wir mit vielen Dekorationen schmücken können. Die Dekorationen werden im Laufe des Spiels immer besser und schöner. Schnapp sie dir alle! Wir brauchen eine Werkbank, um die sogenannte „Pals-Sphären“ zu machen, mit denen wir die Pals fangen können. Am Anfang können wir nur die schwächsten Sphären machen, aber die reichen für die einfachen Pals. Das ist wie bei den Pokébällen. Wir müssen die Pals erst schwächen, damit wir sie leichter fangen können. Wir können die Pals auch mit unseren eigenen Pals bekämpfen. Wenn wir noch keine haben, müssen wir selbst einen Holzspeer nehmen und die Pals angreifen. Wenn wir einen Pal gefangen haben, haben wir einen neuen Freund, der ganz unterschiedlich sein kann. Jedes Tier hat andere Charaktereigenschaften, wie faul, verfressen, meisterhandwerker oder stark. Sie haben auch verschiedene Aufgaben. Ein Schaf kann zum Beispiel Dinge tragen oder Wolle machen, aber es kann uns nicht beim Ausrüstung machen helfen. Ein Fisch kann deine Felder gießen, aber nicht deinen Schmelzofen bedienen. Wir müssen also die Welt von Palworld erkunden und die passenden Tiere für unsere Pläne fangen. Aber auch wenn wir ein schlechtes Tier fangen, ist das nicht schlimm. Denn die Tiere geben uns Loot und Erfahrungspunkte, wenn wir sie fangen. Wir können sie auch später an Händler verkaufen oder schlachten.

Eine riesige Spielwelt

Am Anfang bekommen wir nur einen Hinweis: „Der Baum enthält die Wahrheit und die Türme sind der Schlüssel.“ Dann können wir die fremde Welt Palagos erkunden. Was das bedeutet, bleibt erstmal ein Geheimnis, das ich euch auch nicht verrate. Das Spiel ist noch in der Early-Access-Phase und hat noch nicht alles, was geplant ist. Aber nach ein paar Stunden kann man schon erahnen, wie die Story weitergeht und das macht neugierig.

Die Story hat auch einige Boss-Gegner, die über die Map verteilt sind. Sie sind sehr stark und ähneln den Arena-Kämpfen aus Pokémon. Aber man kann sich in der Arena bewegen und den Boss selbst angreifen. Man muss sich gut überlegen, welche Pals man mitnimmt. Sie sollten vorher gut gelevelt und aufgewertet werden. Das Leveln gibt ihnen neue und bessere Fähigkeiten und das Aufwerten erhöht ihre Attribute (Lebensenergie, Ausdauer etc.) an bestimmten Statuen.

Auf Erkundungs-Tour

In der offenen Welt müssen wir nicht nur gegen „Arena-Bosse“ kämpfen, sondern auch auf andere feindliche Pals und Menschen aufpassen. Sie können unsere Basis angreifen, also müssen wir immer wachsam sein und oft zurückkehren. Die Open World hat verschiedene Zonen, die verschiedene Elemente haben. Zum Beispiel gibt es Eis-, Lava-, Gras- und Wasserzonen, wo verschiedene Pals leben, die zu den Elementen passen. Die Elemente sind leicht zu erkennen und helfen uns bei der Suche. In jeder Zone können wir auch Eier finden, die wir in unserer Basis ausbrüten können.

Es gibt auch Minen und Höhlen zu entdecken. Dort können wir manchmal einen Mini-Boss oder einen geheimen Händler finden. In der Welt gibt es auch die wichtige Währung zum Aufwerten und Kohle zum Kaufen bei den Händlern von Palagos. Außerdem können wir Truhen und seltene Pals finden. Um die große Welt zu erkunden, haben wir einige nützliche Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es Schnellreise-Punkte, die wir erst finden müssen, bevor wir sie benutzen können. Oder wir können später einen Greifhaken oder einen Gleiter benutzen. Wir können auch unsere Pals benutzen, um uns zu bewegen. Mit manchen Pals können wir fliegen, reiten oder schwimmen.

Aber wir brauchen dafür Pals, die diese Fähigkeiten haben. Und wir brauchen ein spezielles Geschirr für diese Pals, das wir erst aus seltenen Materialien machen müssen. Manche Pals können sogar als Waffen benutzt werden, wie Raketen oder Flammenwerfer. Das ist sehr nützlich gegen Feinde, aber auch etwas seltsam. Später können wir auch ohne die Pals kämpfen und unseren Bogen gegen echte Schusswaffen tauschen.

Kleinere Performance-Probleme

Die Grafik ist dank Unreal Engine 5 beeindruckend, aber die Spielwelt könnte noch mehr Details vertragen, denn manchmal sieht sie etwas kahl und unscharf aus. Die Umgebung hat oft, besonders bei den Ruinen, einen gewissen FromSoftware-Charme. Dagegen heben sich die bunten und vielfältigen Pals ab, die sehr originell gestaltet sind. Die Performance ist leider noch nicht optimal, da es sich ja nur um eine Early-Access-Version handelt. Es kann also zu Abstürzen und Bugs kommen, die das Spielerlebnis stören. Zum Beispiel ist das Treppensteigen etwas buggy und wirkt seltsam und beim ersten Bosskampf blieb dieser beispielsweise beim 5. Anlauf hinter einer Säule hängen, was mir den Sieg sehr erleichterte.

Fazit zu Palworld

Das Spiel bietet uns mehr als nur Wilderer zu bekämpfen, Tiere zu fangen und unsere Basis zu errichten. Die Welt von Palworld ist voller Abenteuer und Überraschungen. Wir können Bossmonster herausfordern, die überall auf der Karte lauern, seltene und besondere Varianten von bekannten Pals finden, unsere Tiere züchten und verbessern, versteckte Schätze entdecken, Pal-Eier ausbrüten und spannende Dungeons erkunden. Und das alles mit einer fesselnden Storyline.

Ich habe schon weit über 20 Stunden gespielt und immer noch nicht alles gesehen. Die Story, die Tiere und die wenigen Bugs haben mich total in ihren Bann gezogen. Ich habe fast vergessen, dass das Spiel noch im Early Access ist und noch viel mehr kommen wird. Ich möchte dem Entwicklerteam ein großes Kompliment machen, denn sie haben mit Palworld jetzt schon ein ungeschliffenes Juwel geschaffen, das viel Arbeit, Mühe und Liebe zeigt. Dieses Spiel wird die Fans dieses Genres lange begeistern und glücklich machen. Eine wunderschöne Welt, in der man alleine, mit Freunden oder neuen Bekannten seine Zeit genießen kann.

Review Wertung

8 SCORE Palworld ist ein spannender Genre-Mix aus Survival, Crafting und Monsterfangen, der sich an Pokémon und anderen erfolgreichen Spielen inspiriert. Die riesige Open World bietet viel zu entdecken. Detail-Wertung Grafik 9 Sound 7 Gameplay 9 Story 5 Motivation 7 Steuerung 8

Test-Hardware: AMD Ryzen 9 7900; 64GB Dominator RAM DDR5-6000; AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB DDR6; Gespeichert auf NVMe M.2. Corsair MP600 PRO XT; ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING Motherboard

