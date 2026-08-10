Palworld 1.0: Deshalb verschickte Pocketpair keine Keys an die Presse

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Als Palworld 1.0 am 10. Juli 2026 erschien, fiel vielen Spielern eine ungewöhnliche Sache auf: Anders als bei großen AAA-Veröffentlichungen gab es vor dem Start kaum ausführliche Tests der internationalen Fachpresse. Nun hat Pocketpair erklärt, warum das Studio bewusst auf Vorab-Keys verzichtete.

Der Grund war offenbar nicht die Angst vor schlechten Bewertungen. Stattdessen wollte das Entwicklerteam verhindern, dass wichtige Inhalte der finalen Version bereits vor dem offiziellen Release verraten werden.

Pocketpair wollte Spoiler verhindern

John „Bucky“ Buckley, Publishing- und Kommunikationschef von Pocketpair, erklärte, dass das Studio bewusst keine Presse-Keys vorab verschickt habe. Die Entwickler hätten sich dabei weniger Gedanken über die Reaktion von Kritikern gemacht.

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Viel wichtiger sei gewesen, die Inhalte von Palworld 1.0 bis zum Launch geheim zu halten. Durch frühzeitigen Zugriff für Journalisten hätte das Risiko bestanden, dass neue Inhalte, Überraschungen oder wichtige Änderungen bereits Tage oder Wochen vor dem Release öffentlich werden. Für Pocketpair stand deshalb die Community im Mittelpunkt.

Fans statt Kritiker

Buckley bezeichnete die finale Version von Palworld als ein Spiel, das „sehr stark für die Fans“ entwickelt worden sei. Das Team habe sich bewusst weniger an der klassischen Medienstrategie der Spielebranche orientiert.

Das bedeutete allerdings auch, dass Spieler vor dem Release kaum auf klassische Testberichte zurückgreifen konnten. Wer sich vor dem Kauf informieren wollte, musste sich deshalb stärker auf Erfahrungen aus der Community und auf bereits bekannte Informationen aus der Early-Access-Phase verlassen.

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Palworld ist ohnehin ein Zeitfresser

Ein weiterer Faktor ist die Größe des Spiels. Palworld benötigt laut Pocketpair eine erhebliche Zeitinvestition. Selbst nach dem offiziellen Start kann ein ausführlicher Test deshalb mehrere Tage oder sogar Wochen beanspruchen.

Buckley zeigt dafür Verständnis und sieht es nicht als Problem, wenn einige Medien nach dem Launch nicht mehr genügend Zeit für einen umfassenden Test hatten.

Künftig könnte Pocketpair anders vorgehen

Für kommende Projekte könnte sich die Strategie allerdings ändern. Buckley deutete an, dass Pocketpair bei Spielen wie Palfarm möglicherweise stärker auf klassische Presse- und Medienarbeit setzen könnte. Für Palworld 1.0 scheint die ungewöhnliche Strategie zumindest nicht geschadet zu haben. Das Survival-Spiel konnte zum Start erneut eine große Zahl an Spielern erreichen.

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Pocketpair hat damit klar gemacht: Die wenigen Tests vor dem Release waren kein Zeichen mangelnden Vertrauens in Palworld, sondern eine bewusste Entscheidung gegen Spoiler. Möglicherweise war der Start der Vollversion deshalb so erfolgreich.

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