Palworld 1.0 wird riesig: Patch Notes umfassen ganze 27 Seiten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Fans von Palworld beginnt schon bald ein neues Kapitel. Am 10. Juli verlässt das Survival-Spiel von Pocketpair offiziell den Early Access und erscheint als Version 1.0. Dass das Update gewaltig ausfallen würde, war bereits bekannt – jetzt wird jedoch deutlich, wie umfangreich die Änderungen tatsächlich sind.

John „Bucky“ Buckley, Publishing-Manager bei Pocketpair, verriet in den sozialen Medien, dass die Palworld 1.0 Patch Notes inzwischen auf stolze 27 PDF-Seiten angewachsen sind. Allein das Zusammenfassen der zahlreichen Änderungen bereite dem Team aktuell Kopfzerbrechen.

Neue Gebiete, Pals und Gameplay-Änderungen

Die vollständigen Patch Notes wurden zwar noch nicht veröffentlicht, doch Pocketpair hat bereits einige der größten Neuerungen vorgestellt. Mit Version 1.0 öffnet sich endlich das geheimnisvolle Gebiet rund um den Weltenbaum, das Spieler seit dem Start des Spiels in der Ferne sehen konnten. Hinzu kommen zahlreiche neue Pals, zusätzliche Ausrüstung, neue Gameplay-Systeme sowie weitere Story-Inhalte.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Nach Angaben der Entwickler handelt es sich um das umfangreichste Update seit dem Early-Access-Start im Januar 2024. Viele bestehende Systeme wurden überarbeitet oder erweitert. Deshalb empfiehlt Pocketpair sogar erfahrenen Spielern, für Version 1.0 einen neuen Spielstand anzulegen. Ein Neustart ist zwar nicht zwingend erforderlich, soll aber das beste Spielerlebnis bieten.

Version 1.0 markiert einen Meilenstein

Mit dem Release von Version 1.0 endet die mehr als zweijährige Early-Access-Phase von Palworld. Das Spiel entwickelte sich seit seinem Start zu einem der erfolgreichsten Survival-Hits der vergangenen Jahre und erhielt regelmäßig neue Inhalte, Verbesserungen und Komfortfunktionen.

Die Palworld 1.0 Patch Notes zeigen nun eindrucksvoll, wie viel Arbeit in die Vollversion geflossen ist. Zwar bleibt abzuwarten, welche Änderungen sich genau hinter den 27 Seiten verbergen, doch schon jetzt ist klar, dass Spieler das bislang größte Update der Spielgeschichte erwartet.

Werbung

Für Fans dürfte der 10. Juli deshalb einer der wichtigsten Termine des Jahres werden. Sollte Pocketpair die hohen Erwartungen erfüllen, könnte Version 1.0 viele ehemalige Spieler zurückholen und gleichzeitig den Startschuss für die nächste Phase von Palworld geben.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.