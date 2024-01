Steam-Erfolg: Palworld ist aktuell erfolgreicher als Counter-Strike 2

Palworld hat sich innerhalb der ersten 48 Stunden mehr als 3 Millionen Mal verkauft. Das Survival-Spiel, das mit bis zu 32 Teilnehmern aufwartet, erschien am 19. Januar für Steam und Xbox Series X/S (auch im PC/Xbox Game Pass). Der eigenartige Mix aus Survival, Pokémon-artigen Kreaturen begeistert und die ersten Spieler zocken wirklich intensiv! So intensiv, dass es für Platz 1 in den Steam-Charts gereicht hat. Ein Ereignis, dass nicht oft vorkommt!

Bisher erreichten noch nicht viele Spiele diesen Rang. Die Valve-Titel “DOTA 2” und “Counter-Strike: Global Offensive” (wurde zu “Counter-Strike 2”) wurden 2017/2018 von “PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)” für einige Monate von diesem Rang abgelöst. “Among Us” und “Cyberpunk 2077” waren vielleicht stundenweise ganz oben zu finden, aber so wirklich eng wurde es für die Valve-Spiele dabei nicht. Mit Palworld scheint sich das – zumindest Stand heute – geändert zu haben.

Warum ist Palworld so beliebt?

Zuerst muss man sagen, das Palworld noch gar nicht richtig erschienen ist. Derzeit befindet sich der Titel für Steam und Xbox Series X/S im “Early Access”. Die Xbox-Spielerzahlen sind derzeit nicht bekannt, aber die Steam-Charts können jederzeit auf Seiten wie SteamDB.info abgerufen werden. Bereits am Release-Tag erreichte das Survival-Spiel mehr als 350.000 Spieler. Am zweiten Tag waren es bereits zur Spitzenzeit 855.000. Am dritten Tag, also heute, erreichte Palworld die 1,28 Millionen Spieler-Marke!

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 27.857 positive Kritiken auf Steam, dem stehen 1.956 negative Kommentare gegenüber.

Was sagen die Steam-Spieler über Palworld?

Der Titel hat auf jeden Fall einen hohen Wiederspielwert. Immerhin spawnen 111 verschiedene Pals zu verschiedenen Tageszeiten. Vielleicht auch ein Grund, warum Spieler immer wieder zurückkehren oder nach nur 3 Tagen bereits 10 bis 30 (!) Spielstunden haben.

Für Spieler wie “Raiizz93” reichte es bereits aus, dass das Spiel beim ersten Starten “nur mit 50% Gesamtlautstärke gestartet hat” und ihm dabei nicht sein Trommelfell zerberstet hat.

Etwas mehr ins Detail geht “ArctivKingX”, der das Spiel bereits mehr als 33 Stunden gespielt hat:

“Palworld ist ein Openworld-Survivalcraft-Gatcha-RPG…oder so ähnlich. Zu Beginn des Spiel erstellst du deinen Avatar, mit dem du dann munter erste Werkzeuge und Waffen herstellt um dann sämtliche Poké… ich meine Pals verprügelst. Sind sie schwach genug, kannst du versuchen, sie mit einem Poké… Pal-Spähre einzufangen. Gelingt dir der Fang eines Pals, kannst du ihn jederzeit rufen, um für dich allerlei Dinge erledigen lassen.”

Weiteres meint der Spieler – und das ist der Grund warum auch so viele im Spiel unterwegs sind: “Palworld lässt sich recht gut solo spielen, im Multiplayer macht das ganze wirklich viel mehr Spaß.”

Mit welchen anderen Spiel lässt sich Palworld vergleichen?

Die verschiedenen Einflüsse von anderen Spielen sind natürlich nicht zu übersehen. Viele Spieler sind der Meinung, dass es es eine Mischung aus

Genshin Impact

Elden Ring

Pokémon

Ark: Survival Evolved

ist. Vor allem die Spielmechanik wird hoch gelobt und als durchdacht angesehen.

Woran scheiden sich die Geister?

Natürlich gibt es auch negative Kritiken zu Palworld. Dem Spiel fehle es an Abwechslung und es sei zu “oberflächlich”. Vor allem der “fehlende Nervenkitzel” im Kampf wird öfters erwähnt. Manche werfen den Entwicklern von Pocket Pair auch vor, dass sie zu viel in Werbung und Marketing (vor allem für Streamer) rausgeworfen haben, anstatt sich um das Gameplay zu kümmern. Viele Dinge, die in Palworld passieren, seien “schrecklich umgesetzt”.

Das die Entwickler auch nicht mit dem Ansturm der Spieler gerechnet haben, zeigt sich ebenfalls in den Bewertungen zu Palworld auf Steam. Viele Spieler ecken sich an den instabilen Spiel-Servern und ihren “schrecklichen” Ping. Es kam die ersten 3 Tage auch zu etlichen Serverausfällen, wobei Fortschritte verloren gingen. Natürlich ärgerlich, für die Spieler die es betrifft. Andererseits handelt es sich um einen Early Access-Titel.

Da Pocket Pair auf die Unreal Engine setzt musste sogar kurzfristig Epic Games aushelfen, um Serverprobleme in den Griff zu bekommen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wohin die Reise von Palworld gehen wird.