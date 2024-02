Palworld erhält weiteres richtungsweisendes Update

Diese Woche hat Palworld sein zweites Update erhalten. Das Update ist derzeit für Steam-Nutzer verfügbar und wird noch für Xbox-Spieler entwickelt. Das Ziel des Updates ist es, das Spiel flüssiger laufen zu lassen und einige der noch vorhandenen Bugs zu beheben. Leider wurde die Änderung, die das neue Palworld-Update mit sich brachte, von der großen Community des Open-World-Survival-Spiels nicht gut aufgenommen.

Das letzte Update von Palworld hat dazu geführt, dass Spieler beim Züchten von Pals keine negativen Eigenschaften mehr herauszüchten können. Viele Palworld-Spieler waren jedoch verärgert darüber, da sie gerne ultrastarke Kreaturen züchten wollten. Aus diesem Grund haben die Entwickler versprochen, die Änderungen zurückzunehmen. Das neueste Update setzt dieses Versprechen um und nimmt auch weitere wichtige Änderungen am Spiel vor.

Nach dem Herunterladen des Updates 0.1.5.1 sollten die Spieler weniger Spielabstürze und Fälle, in denen sie in Dungeons gefangen sind, bemerken. Außerdem wurde das Problem behoben, bei dem die Änderung des Pal-Namens nicht übernommen wurde. Auch verschiedene Serverprobleme wurden mit dem neuesten Palworld-Update behoben. Palworld-Spieler auf dem PC können das Update jetzt über Steam herunterladen. Xbox-Spieler müssen noch etwas warten, bis es für ihre Plattform verfügbar ist.

Das bringt das neueste Update mit sich

Xbox-Spieler von Palworld warten immer noch auf wichtige Updates, die das Spiel näher an die PC-Version bringen sollen. Das größte Problem ist, dass es derzeit keine dedizierten Server für Palworld auf der Xbox gibt. Zudem ist das Koop-Spiel auf der Xbox auf vier Spieler beschränkt, während auf dem PC bis zu 32 Spieler Abenteuer erleben können. Berichten zufolge arbeitet Xbox eng mit dem Entwickler Pocketpair zusammen. Die Zusammenarbeit soll die Xbox-Version des Spiels verbessern. Die Fans müssen hoffentlich nicht mehr allzu lange warten, bis diese Features implementiert werden.

In der Zwischenzeit werden wahrscheinlich weitere Palworld-Updates erscheinen, die Bugs beheben und das Spiel bis zum Release 1.0 weiter verbessern. Palworld war bereits in der Early-Access-Phase sehr erfolgreich. Wenn es endlich 1.0 erreicht, könnte es verlorene Spieler zurückholen. Es wird interessant sein, all die neuen Funktionen zu sehen, die in den kommenden Monaten zu Palworld hinzugefügt werden, während sich das Open-World-Survival-Spiel weiterentwickelt.

Worum geht es in Palworld?

Palworld ist ein im Januar 2024 in den Early Access gestartetes Spiel, das verschiedene Genres wie Action, Adventure, Survival und Crafting miteinander kombiniert. Du kannst das Spiel in verschiedenen Modi spielen, je nachdem, ob du allein oder mit anderen Spielern die offene Welt erkunden möchtest. Das Besondere an Palworld ist, dass du nicht nur gegen die Pals kämpfen, sondern sie auch als Freunde gewinnen kannst. Du kannst sie wie bei Pokémon fangen, trainieren, züchten und sogar mit ihnen kommunizieren. Die Pals haben unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten, die du nutzen kannst, um dein Überleben im Spiel zu sichern. Du kannst sie zum Beispiel als Transportmittel, als Waffe, als Werkzeug oder als Nahrungsquelle verwenden. Du kannst auch deine eigenen Gebäude und Fabriken errichten, in denen du die Pals arbeiten lassen kannst. Das Spiel bietet dir viele Möglichkeiten, deine eigene Geschichte zu gestalten.