Cuphead ist zurück – und gleich zwei neue Jump ’n’ Runs sind unterwegs

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Cuphead war einer der größten Indie-Hits während der vergangenen Konsolengeneration. Der Action-Plattformer überzeugte 2017 mit seiner authentisch wirkenden Cartoon-Grafik, aber auch durch sein knackiges Gameplay. Danach mussten Fans geduldig sein. Immerhin dauerte es knapp fünf Jahre, bis 2022 ein DLC und eine Cuphead-Zeichentrickserie auf Netflix erschienen waren. Danach herrschte erneut Funkstille. Ganz überraschend wurden beim Summer Game Fest 2026 nun gleich zwei neue Spiele aus dem Universum des knallbunten Hüpfers angekündigt (via IGN).

Zum einen soll Cuphead einen Nachfolger im altbewährten, handgezeichneten Cartoon-Stil bekommen. Das Team arbeite „mit Hochdruck an diesem ehrgeizigen Projekt, das Cuphead und seine Freunde in ein neues und spannendes Abenteuer entführen“ soll. Allerdings dürfte das noch ein wenig dauern, wenn man nach dem neuesten Trailer geht. „Es befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit mehr darüber zu verraten“, hieß es weiter.

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Als Trostpflaster kündigte das zuständige Studio MDHR ein Spin-off namens „Mighty Cuphead Adventure“ an, inklusive Gameplay-Trailer. Hier zeigen sich die ulkigen Figuren nicht im altbewährten Zeichentrick-Stil, sondern mit einem Pixel-Look. Überhaupt dürfte es sich hier mehr um ein traditionelles Jump ‘n’ Run als beim Erstling handeln. Der Trailer ist wohl nicht zufällig an alte Nintendo- und SEGA-Werbungen aus den 1980ern angelehnt.

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Worum geht’s bei Cuphead?

Für den ersten Ableger von Cuphead bekam Studio MDHR noch kräftig Unterstützung von Microsoft. Daher erschien der knallharte 2D-Hüpfer zunächst exklusiv für Xbox und PC, erst einige Jahre später folgten Umsetzungen für PlayStation und Switch. Trotz der 2D-Optik war Cuphead aber kein gewöhnliches Jump ‘n’ Run. Vielmehr standen große Bossgefechte im Mittelpunkt, die den Spielern sämtliche Reflexe abverlangten. Auf welchen Plattformen die zwei neuen Spiele erscheinen, wurde noch nicht bekanntgegeben.