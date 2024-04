Update 0.2.2.0 für Palworld veröffentlicht

Das Palworld Update 0.2.2.0 steht nun für alle Plattformen zum Download bereit. Diese Version behebt einen ärgerlichen Schadensbug sowie eine Reihe kleinerer Probleme in Palworld. Das Monster-Survival-Spiel von Pocketpair hat seit seinem Start Mitte Januar 2024 durchschnittlich drei Updates pro Monat erhalten. Der Patch 0.2.2.0 ist bereits das neunte Update und erscheint nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Palworld-Updates 0.2.1.0 für die Xbox- und Microsoft-Store-Versionen des Open-World-Rollenspiels.

Mit dem neuen Patch wird ein Problem behoben, bei dem der Schaden im Spiel falsch berechnet wurde. Das Update behebt ein Problem, bei dem der Schaden einiger Pal-Angriffe halbiert wurde. Der Changelog von Pocketpair sagt aus, dass alle Angriffe betroffen waren. Palworld-Spieler berichten aber, dass nur der Eisschaden halbiert wurde. Andere Angriffsarten waren manchmal betroffen, aber die Ursache ist unbekannt.

Was bringt das neueste Update für Palworld mit sich?

Das Problem kam erst mit dem Palworld Update 0.2.0.6 am 4. April auf den PC und fünf Tage später auf die Xbox-Version des Rollenspiels. Der Rest der Probleme wurde mit dem neuen Patch behoben. Zum Beispiel behebt das Update die Angriffe „Alptraumblüte” und „Alptraumstrahl”. Diese Angriffe waren kürzlich fehlerhaft. Dadurch wurde der Schaden reduziert.

Die Schlafanimationen der Pals wurden ebenfalls überarbeitet, um das Zittern der Kreaturen zu reduzieren, wenn sie in den Betten liegen. Darüber hinaus können die Spieler jetzt den Bearbeitungsbildschirm für den Antique-Dresser-Charakter durch Drücken der Escape-Taste verlassen, was in der vorherigen Version des Spiels in diesem Zusammenhang nicht funktionierte. Während diese Korrektur in erster Linie PC-Spielern zugutekommt, trat der Fehler auch auf der Xbox auf, wenn eine der aktuellen Microsoft-Konsolen mit Maus und Tastatur verwendet wurde. Das Changelog, das dem Patch 0.2.2.0 beiliegt, besagt, dass einige zusätzliche Korrekturen, die auf nicht näher spezifizierte “kleinere Fehler” abzielen, ebenfalls Teil des Pakets sind.

Während Palworlds Xbox-Updates in der Regel hinter ihren PC-Pendants zurückbleiben, war das dieses Mal nicht der Fall, zumindest nicht in nennenswertem Umfang. Die Xbox- und Microsoft-Store-Versionen des Spiels haben den Patch 0.2.2.0 nur vier Stunden, nachdem das gleiche Update die PC-Spieler am 15. April erreicht hatte, erhalten. Es wird erwartet, dass das RPG seinen regelmäßigen Release-Rhythmus beibehalten wird, aber Pocketpair hat bereits einen besonders großen Content-Drop für den Sommer 2024 angekündigt, der eine neue Insel und eine PvP-Arena in Palworld einführen wird.

Worum geht es im Spiel?

Palworld ist ein im Januar 2024 in den Early Access gestartetes Spiel, das verschiedene Genres wie Action, Adventure, Survival und Crafting miteinander kombiniert. Du kannst das Spiel in verschiedenen Modi spielen, je nachdem, ob du allein oder mit anderen Spielern die offene Welt erkunden möchtest. Das Besondere an Palworld ist, dass du nicht nur gegen die Pals kämpfen, sondern sie auch als Freunde gewinnen kannst. Du kannst sie wie bei Pokémon fangen, trainieren, züchten und sogar mit ihnen kommunizieren. Die Pals haben unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten, die du nutzen kannst, um dein Überleben im Spiel zu sichern. Du kannst sie zum Beispiel als Transportmittel, als Waffe, als Werkzeug oder als Nahrungsquelle verwenden. Du kannst auch deine eigenen Gebäude und Fabriken errichten, in denen du die Pals arbeiten lassen kannst. Das Spiel bietet dir viele Möglichkeiten, deine eigene Geschichte zu gestalten.