Xbox Game Pass: Spiele mit großen Namen im Januar 2024

Du besitzt den Xbox Game Pass? Dann mach dich bereit für neue Spiele, darunter auch große Namen! Einige Schwergewichte wie GTA 5, Persona 3 Portable und Persona 4 Golden verlassen den Dienst diesen Monat. Aber lass den Kopf nicht hängen, denn Microsoft hat ein Ass im Ärmel! Sie haben konkrete Termine für diese Abgänge bekannt gegeben und großartige Neuzugänge angekündigt, die die Lücke füllen werden. Kritikerlieblinge und Blockbuster-Franchises werden den Januar 2024 im Xbox Game Pass erhellen.

Halt dich fest, denn hier ist, was dich erwartet u.a. in den nächsten Tagen Hell Let Loose, Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil 2 und Close to the Sun.

Neue Blockbuster-Spiele für den Xbox Game Pass

Besonders im Rampenlicht stehen Resident Evil 2 und Assassin’s Creed Valhalla. Das Resident Evil 2 Remake von 2019 hat Capcom Rekorde gebrochen und ist zu einem der meistverkauften Spiele des Unternehmens geworden. Diese Neuauflage des Klassikers von 1998 bietet eine überwältigende Spielerfahrung und wird im Xbox Game Pass landen – die perfekte Chance für Neulinge und Veteranen der Serie.

Assassin’s Creed Valhalla wird Ubisoft-Rollenspiel-Freunde viel Spaß machen. Das Spiel aus dem Jahr 2020 versetzt dich in die Rolle eines Wikingers namens Eivor, der in die Welt der Assassinen und des Templerordens verstrickt ist.

Warum ist Hell Let Loose ein Highlight?

Hell Let Loose ist ein taktischer Ego-Shooter, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Entwickelt von Black Matter und veröffentlicht von Team17, konzentriert sich das Spiel auf teambasierte Kriegsführung und bietet große Schlachten mit bis zu 100 Spielern auf einer Karte.

Spieler können zwischen verschiedenen Klassen wie Infanterie, Panzerbesatzung, Ingenieur und Sanitäter wählen, um strategische Positionen zu erobern, Ressourcen zu sichern und taktische Entscheidungen zu treffen. Das Spiel legt Wert auf Realismus und erfordert Teamwork sowie Kommunikation, um Ziele zu erreichen und Schlachten zu gewinnen. Mit realistischer Grafik und Fokus auf historische Genauigkeit bietet der Titel intensiven Multiplayer-Kampf und anspruchsvolle taktische Herausforderungen. Definitiv nichts für Call of Duty-Dauerspieler.

Xbox Game Pass im Januar 2024 – Alle Spiele

Neben den großen Namen gibt es auch kleinere Veröffentlichungen in diesem Monat:

03. Januar – Close to the Sun (Konsole, PC, Cloud)

04. Januar – Hell Let Loose (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

09. Januar – Assassin’s Creed Valhalla (Konsole, PC, Cloud)

09. Januar – Figment (Konsole, PC, Cloud)

11. Januar – Super Mega Baseball 4 (Konsole, PC, Cloud)

11. Januar – We Happy Few (Konsole, Cloud, PC)

16. Januar – Resident Evil 2 (Konsole, PC, Cloud)

16. Januar – Those Who Remain (Konsole, PC, Cloud)

Wenn du GTA 5 noch nicht durch hast, dann beeil dich. Das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten, nach Minecraft, verschwindet am 05. Januar aus dem XGP. Ebenso Garden Story, MotoGP 22, Persona 3 Portable und Persona 4 Golden am 15. Januar. Alle Spiele kannst du nach ihrem Abo-Auftritt um 20 Prozent günstiger im Microsoft Store kaufen.