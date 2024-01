Persona 3 Reload – Was erwartet uns im Remake?

Persona 3 Reload wird am 02. Februar endlich erscheinen und viele Fans der Reihe und des Originals freuen sich schon auf das Remake. Doch was für Unterschiede wird das Remake zum Original haben und noch viel mehr, auf welche der Versionen wird es basieren?

In den vielen Trailern des Remakes ist klar zu erkennen, dass sich die Entwickler ordentlich Mühe geben uns eine moderne Persona 3 Erfahrung zu bieten, die auch jüngere Spieler begeistern soll. Persona 3 konnte damals mit seiner düsteren Atmosphäre und Story punkten und lockte die Spieler in die “Dark Hour”. Eine Extra Stunde am Tag, in welchen Schatten umherstreifen. Menschen ohne eine Persona, werden in dieser Stunde in Särge gesperrt und können sich am nächsten Tag nicht mehr an die 25te Tagesstunde erinnern.

Das Spiel soll also ein komplettes Remake des Original-JRPGs aus dem Jahr 2006 sein die es näher an den Look von Persona 5 bringen soll. Dazu gehören auch Änderungen am Tartarus-Dungeon und soziale Sim-Aspekte.

Erhalten wir die Inhalte aus den verschiedenen Versionen?

Nein! Leider nicht. Atlus bestätigte offiziell, dass die Zusatzinhalte aus Persona 3 FES und Persona 3 Portable nicht in Persona 3 Reload berücksichtigt wurden. Was wirklich sehr schade ist. Grundsätzlich kann ich auf eine weibliche Protagonistin verzichten, doch es ist bedauerlich, dass der doch sehr storylastige alternative Epilog aus FES nicht dabei sein wird. Da dieser damals sicherlich gut 20 Stunden Extaspielzeit bedeutete. Natürlich kann es gut sein, dass diese Inhalte als DLC nachgeliefert werden. Doch dabei dürfte es sich dann wieder um einen kostenpflichtigen DLC handeln, was einen bitteren Beigeschmack hat.

Neue Szenarien für vernachlässigte Charaktere

In einem Interview zwischen dem Director von Persona 3 Reload, Takuya Yamaguchi, und 4Gamer (Übersetzung von MbKKssTBhz5 auf Twitter), bestätigt er, dass die Geschichte und die sozialen Verbindungen des ursprünglichen P3 intakt bleiben werden, aber es wird neue Szenarien für die Charaktere im Spiel geben, die keine sozialen Verbindungen hatten. Im ursprünglichen P3 hatten die männlichen Partymitglieder keine sozialen Verbindungen mit dem Protagonisten, was erst in späteren Spielen wie Persona 4 und Persona 5 eingeführt wurde. Im Remake werden sie zwar nicht als soziale Bindungen implementiert, aber es wird dennoch Szenarien geben, in denen sich ihre individuellen Persönlichkeiten und Beziehungen entwickeln kann.

Mehr vertonte Dialoge

Die andere große Änderung ist, dass alle Szenarien in sozialen Verbindungen vollständig vertont werden, wenn ein Spieler einen Rang in der Verbindung aufsteigt. Atlus bestätigte, dass Persona 3 Reload den bisher größten Anteil an gesprochenen Dialogen haben wird. Dieser wird ebenfalls aus neu aufgenommenen Dialogen bestehen, so dass die Fans eine neue Interpretation der Ereignisse hören können.

Änderungen am Gameplay

Andere Änderungen an den Gameplay-Elementen in Persona 3 Reload wurden ebenfalls durchgeführt. Spieler werden nun in der Lage sein, Gruppenmitglieder direkt zu befehligen, wie es in späteren Teilen auch der Fall war. Auch können Spieler kleine Gespräche zwischen den Mitgliedern triggern, wenn sie sich durch den Tartarus bewegen. Auch werden die Level im Tartarus zufällig generiert und visuell aufgehübscht. Dieses Prinzip der random erstellten Dungeons gab es schon in P4, wurde aber in P5 nicht mehr eingesetzt.

Im Kampfsystem wurde sich nun auch deutlicher an Persona 5 orientiert. Offenbar wird es ein Shift System geben, was sich wohl mit dem Baton Pass aus P5 vergleichen lässt. Auch soll Fatigue entfernt worden sein. Dabei handelte es sich um eine Barriere die dafür sorgte, dass man nicht täglich in den Tartarus gehen konnte. Was schlicht und ergreifend Unsinn war und in den Nachfolgern wesentlich besser geregelt wurde. Dort konnte man täglich in die Dungeons gehen oder es wurde mit einer plausiblen Story geblockt.

Natürlich wird es noch einiges mehr geben, was Neu sein wird oder von den Entwicklern angepasst wurde. Wir dürfen also gespannt sein, was uns in Persona 3 Reload noch so alles erwarten wird und wie gut das Remake bei den Spielern ankommen wird.