Persona 3 Reload bekommt einen Expansion Pass

ATLUS hat den Persona 3 Reload Expansion Pass angekündigt, der mit der Story-Erweiterung “Episode Aigis” seinen Höhepunkt findet. Zudem hat sich das Spiel mittlerweile über 1 Millionen Mal verkauft und alle Titel vom Franchise insgesamt 22,6 Millionen Mal.

Der Expansion Pass wird in Wellen neuen Inhalt bringen, was genau alles dabei sein wird, ist bereits schon bekannt. Die erste Welle kommt am 12. März und bringt ein Persona 5 Royal Extra Background Music Set und ein Persona 4 Golden Extra Background Music Set mit. Die zweite Welle folgt im Mai, hier können sich Spieler auf ein Velvet Costume and Background Music Set freuen. Zu guter Letzt kommt die dritte Welle im September, die die Storyerweiterung “Episode Aigis: The Answer” enthalten wird. Sollte der Inhalt dabei dem aus Persona 3 FES ähneln, dann erwarten uns nochmal einige zusätzliche Stunden spielspaß.

Die Story in Persona 3 Reload dreht sich um die Dark Hour.. Es handelt sich dabei um eine extra Stunde des Tages, die aber kaum jemand mitbekommt. In der Dark Hour werden die Menschen in Särge gesperrt und können sich nachdem die Stunde vergangen ist, auch nicht daran erinnern. Doch einige wenige Individuen erleben die Dark Hour mit. Darunter auch unser Held, dessen Name ihr selbst wählen könnt, sowie einige seiner neuen Schulkameraden. Bei seinem Schulwechsel landet er im Wohnheim der SEES, eine Zusammenkunft aller Schüler der Gekkoukan High School die die Dark Hour miterleben und in dieser gegen die Schatten kämpft. Nach dem erwachen seiner Persona, tritt er dem Squad ebenfalls bei. Gemeinsam versuchen sie die Schatten in Schacht zu halten und hinter das Geheimnis der Dark Hour, des Tartarus und des Apathie-Syndroms zu kommen.