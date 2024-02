Spirit Hunter: Death Mark 2 Eerie Tooth – Fundorte aller Lost Souls

In Spirit Hunter: Death Mark 2 könnt ihr in den Kapiteln sogenannte Lost Souls finden, die aussehen wie gruselige Zähne (Eerie Tooth). Hier im Guide haben wir euch genau aufgelistet, wo im welchen Kapitel ihr die Zähne findet.

Die Lost Souls benötigt ihr im Spiel um von euren Assistenten Items zu kaufen, die euch diverse Vorteile im Kampf gegen die Geister bringen. Einige davon reduzieren den Schaden oder die Aktionskosten. Andere wiederum erhöhen die Erfolgschancen eurer Entscheidungen, die ihr im Kampf ausführen möchtet. Es lohnt sich daher, nach den Eerie Tooth zu suchen. Zudem gibt es in jedem Kapitel neue Stellen, an denen welche versteckt sind. Solltet ihr in einem Kapitel ein paar übersehen haben, könnte ihr diese nicht in späteren Kapiteln finden.

Das Level eures Charakters erhöht sich um 1 wenn ihr 5 Eerie Tooth gefunden habt.

Fundorte aller “Eerie Tooth” in Spirit Hunter: Death Mark 2

Chapter 1 – The Departed

Keine

Chapter 2 – Hanako of the Toilet

Old School Building 1 F – Untersuche den Haupteingang

Old School Building Klassenraum 1-C – Untersuche den Turm aus Tischen

Old School Building 1F Herrentoilette – Untersuche die Toilettenschüssel im ersten Stall, nutze ein Item (Old Rubber Gloves)

Old School Building 2F Herrentoilette – Untersuche das Urinal

Old School Building 2F Damentoilette – Untersuche das erste Waschbecken

Old School Building 3F Damentoilette – Untersuche die Toilettenschüssel im ersten Stall, nutze ein Item (Old Rubber Gloves)

Old School Building 3F Klassenraum 3-B – Untersuche den Spint mit Daimon

Old School Building Music Room Storage – Untersuche das Regal links mit Ai

Alle Eerie Tooth gefunden. Neue Seiten zu Protagonist, Ai Kashiwagi, Shuuji Daimon, Moe Watanabe, Seizou Konoe, Naomi Horikoshi und Toshihiko Izumi hinzugefügt.

Chapter 3 – Slit-Mouthed Kashima

School Front Gate – Auf dem Boden vor dem Tor

Town Shop Station – Notiz an der Tür

Graveyard – Großes Tor neben dem Eingang

Gymnasium Storage Room – Rechts bei den Gymnastikmatten

Old School Building Art Room – Untersuche den Riss in der Wand

Old School Building Art Room Storage – Untersuche die kaputte Statue am Boden

Old School Building Art Room Storage – Links das Regal, nutze ein Item (Blue Pencil)

Alle Eerie Tooth gefunden. Neue Seiten zu Shou Nagashima, Eita Nakamatsu und Ritsu Sakamoto hinzugefügt.

Chapter 4 – The Departed’s Presence

Pool – Untersuche links die Startblöcke

New School Building 1F – Untersuche das linke Board am Haupteingang

Courtyard – Untersuche die Fuchsstatue

Connecting Corridor – Am Boden auf der Seite des alten Schulgebäudes

Alle Eerie Tooth gefunden.

Chapter 5 – Mister Kokkuri

Connecting Corridor 2F – Check den Schrein ein zweites Mal

Science Room Storage – Untersuche den Bären mit Hiroo als Partnerin

Fox Forest – Untersuche die Pilze am Baum

Fox Forest Junk Yard – Untersuche die Tonne

Fox Forest Mushroom Farm – Untersuche den Ast vor dem Zaun, nutze ein Item (Small Shovel)

Fox Forest Shrine Remnants – Untersuche die Steinlaterne links

Fox Forest Huge Stone Front – Untersuche den Stein, wenn nötig mehrmals

Old School Building Science Room Storage – Untersuche die Kartons

Alle Eerie Tooth gefunden. Neue Seiten zu Madoka Giroo, Satoru Mashita, Saki Maruhashi und Shinichi Kakuta hinzugefügt.

Chapter 6 – The Departed’s Wrath

School Library – Untersuche das Bücherregal rechts

New School Building 1F – Untersuche das linke Board am Haupteingang (Antwort: I’m glad.”)

Courtyard – Bete bei der Fuchsstatue

Clock Tower 2F – Untersuche den Boden, nutze ein Item (Large crowbar)

Alle Eerie Tooth gefunden. Neue Seite zu Haruaki Abe hinzugefügt.

Chapter 7 – The Departed’s Marriage

Courtyard – Auf dem Boden

Clock Tower 1F – Untersuche den Schrank, indem du schon das Buch gefunden hast

Clock Tower 3F – Untersuche die Kiste

Bus Stop – Untersuche die Bank

Michihos Room – Untersuche die Kommode

Fox Forest – Untersuche die Steinlaterne für den Hasen

Fox Forest – Folge dem Weg bis zum Ende zum Schrein, wo man Mister Kokkuri das erste Mal begegnet

Spider Lily Graveyard – Untersuche die Grabsteine (Antwort: Groom)

Alle Eerie Tooth gefunden. Neue Informationen werden erst später freigeschaltet.