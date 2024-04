Rule of Rose: Gerüchte um mögliches Remaster

Rule of Rose, ein Kult-Klassiker für die PlayStation 2 aus dem Jahr 2006, könnte bald ein Remaster erhalten. Als in den 2000er Jahren Horror-Franchises wie Fatal Frame und Silent Hill immer beliebter wurden, beauftragte Sony den Entwickler Punchline mit der Entwicklung eines Survival-Horror-Titels für die PlayStation 2. Das Ergebnis war Rule of Rose, dessen Gameplay sich auf das Lösen von Rätseln und das Überleben von Kampfszenarien konzentrierte.

Nach seiner Veröffentlichung erlangte der Titel schnell Kultstatus und wurde von einigen als eines der besten Survival-Horrorspiele für die PS2 bezeichnet. Die Fans schätzten die einzigartige künstlerische Gestaltung, die Story und die kreativen Risiken des Spiels, die es von anderen Survival-Horror-Spielen seiner Zeit abhoben. Trotz des Lobes der Spieler wurde das Spiel im Vereinigten Königreich verboten, da es Gewalt und Missbrauch zwischen Kindern thematisierte und viele den Inhalt als obszön empfanden.

Der Twitter-Nutzer AestheticGamer1 berichtet, dass er in einer Umfrage die Option für ein Remaster von Rule of Rose gesehen hat. Die Umfrage wurde vor einigen Jahren durchgeführt, aber bisher wurde nichts angekündigt. AestheticGamer1 kommentiert die Umfrage inmitten eines Threads, in dem er seine Wertschätzung für Rule of Rose betont, es als “künstlerische Errungenschaft des Mediums” bezeichnet und die drei physischen Exemplare des Spiels vorstellt, die er für seine Sammlung erwerben konnte. Horrorfans lieben Spiele, die die Monstrosität des Menschen betonen, und Rule of Rose fällt genau in diese Kategorie.

(1/2) The company that owns Rule of Rose as an IP a few years ago held a survey asking which titles people would like to see, one of the options there was a Rule of Rose Remaster. To see if it happens.

Kommt bald ein Rule of Rose Remaster?

Dieses Spiel ist exklusiv für Sony und könnte ein Remastering erhalten. Andere Survival-Horror-Klassiker wie Dead Space und Resident Evil 4 wurden kürzlich neu aufgelegt, und auch die Firma Atlus, die an der nordamerikanischen Veröffentlichung von Rule of Rose arbeitete, versuchte, Fan-Lieblinge wiederzubeleben, nachdem Umfragen ausreichendes Interesse gezeigt hatten. Das jüngste Beispiel ist Persona 3 Reload, das in Umfragen von Atlus als Konzept auftauchte, das vor seiner Ankündigung viel Unterstützung von den Fans erhielt. Die Fans des Unternehmens wird es freuen zu hören, dass Atlus auch mit alten Spielpartnern zusammenarbeitet.

Angesichts des aktuellen Trends in der Spieleindustrie, Remaster und Remakes zu bevorzugen, könnte Rule of Rose gute Chancen haben, bald als Remaster veröffentlicht zu werden. Da Sony die Markenrechte für andere PS2-Klassiker erneuert hat, ist klar, dass das Unternehmen seine ältere Spielebibliothek im Auge behält. Fans des Spiels sagen, dass es nach einer unnötigen Kontroverse missverstanden wurde, was bedeutet, dass die Möglichkeit, dem Spiel eine zweite Chance zu geben, nicht ungenutzt bleiben wird.

Worum geht es im Spiel?

Rule of Rose ist ein Survival-Horror-Computerspiel, das 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Die Handlung spielt im England der 1930er-Jahre und dreht sich um eine neunzehnjährige Frau namens Jennifer, die in einer von jungen Mädchen beherrschten Welt gefangen ist. Diese Mädchen haben eine Klassenhierarchie namens Red Crayon Aristocrats etabliert.

Das Spiel wurde von Punchline entwickelt und nachdem Sony Computer Entertainment kein Interesse an der Lokalisierung des Titels gezeigt hatte, wurde es später im selben Jahr von Atlus USA in Nordamerika und von 505 Games in Europa veröffentlicht. Die Handlung von Rule of Rose ist kunstvoll gestaltet und theatralisch dargestellt, mit Elementen von Psycho-Thriller und kinder-, jugend- und sozialpsychologischen Hintergründen. Es löste in Europa eine Kontroverse über Gewalt in Computerspielen aus.