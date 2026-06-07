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Palworld wird endlich fertig

Palworld verlässt den Early Access! Version 1.0 kommt schon sehr bald

Pocketpair nennt den Termin für den "Full Release". Neue Pals, neue Gebiete und der World Tree sollen das Survival-Spiel größer machen.

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Artikel von Markus +
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Palworld war eines dieser Spiele, über die plötzlich alle gesprochen haben. Anfangs war es für viele nur „Pokémon mit Waffen“. Dann wurde daraus ein riesiger Early-Access-Hit mit Millionen Spielern, wilden Basen, absurden Pals und jeder Menge Diskussionen.

Jetzt steht der nächste große Schritt bevor. Pocketpair hat bestätigt, dass Palworld 1.0 bereits am 10. Juli 2026 erscheint. Damit verlässt das Survival-Spiel offiziell den Early Access. Für viele Spieler wäre das der perfekte Moment, wieder einzusteigen.

Palworld bekommt seinen Full Release

Version 1.0 soll nicht nur ein kleiner Versionssprung werden. Der Entwickler hat neue Inhalte angekündigt, darunter neue Pals, neue Regionen und weitere Story-Elemente. Besonders spannend ist der „World Tree“, der seit dem Start wie ein großes Versprechen am Horizont stand.

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Viele Spieler haben sich seit Beginn gefragt, was es mit diesem gewaltigen Baum auf sich hat. Mit der Release-Version könnte Palworld endlich mehr Antworten liefern. Das ist wichtig, weil das Spiel bisher stark von seinem Sandbox-Chaos gelebt hat. Version 1.0 muss nun zeigen, dass dahinter auch ein klareres Ziel steckt.

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Die Mischung bleibt aber dieselbe: sammeln, kämpfen, bauen, automatisieren und überleben. Genau das hat den Titel so erfolgreich gemacht. Ob es für das „große Comeback“ reichen wird? Immerhin erreichte Palworld vor mehr als 2 Jahren mehr als 2,1 Millionen Spieler auf Steam. Im aktuellen 24-Stunden-Peak sind es immerhin noch 40.000 (via SteamDB.info).

Die Pals können nicht nur wichtige Aufgaben erledigen, sondern auch die eigene Basis verteidigen. - Bild: Pocketpair

Die Pals können nicht nur wichtige Aufgaben erledigen, sondern auch die eigene Basis verteidigen. – Bild: Pocketpair

Palworld muss jetzt beweisen, dass mehr dahintersteckt

Der Hype war einst riesig, aber auch schnelllebig. Palworld muss mit Version 1.0 zeigen, dass es langfristig mehr sein kann als ein viraler Überraschungserfolg. Neue Gebiete, bessere Progression, mehr Story und sinnvolle Endgame-Inhalte werden entscheidend sein.

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Gerade der „World Tree“ könnte dabei wichtig werden. Wenn Pocketpair daraus nur eine neue Zone macht, wäre das nett. Wenn er aber die Welt, die Geschichte und das Ziel des Spiels stärker verbindet, könnte Palworld deutlich erwachsener wirken. Für Fans beginnt damit die eigentlich spannende Phase, nach mehr als 2 Jahren.

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