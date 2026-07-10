Palworld 1.0 startet durch: Spielerzahlen schießen direkt nach oben

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach mehr als zwei Jahren im Early Access ist Palworld offiziell in Version 1.0 gestartet – und die Reaktion der Community lässt nicht lange auf sich warten. Bereits wenige Stunden nach dem Release schnellten die Palworld Spielerzahlen auf Steam deutlich nach oben. Zeitweise waren laut Steam Charts rund 380.000 Spieler gleichzeitig online, Tendenz weiter steigend. Damit erlebt das Survival-Spiel von Pocketpair seinen stärksten Andrang seit langer Zeit.

Schon in den Tagen vor dem Release war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Mit der Veröffentlichung der Vollversion setzte jedoch ein regelrechter Ansturm ein. Besonders bemerkenswert: Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Steam. Spieler auf Xbox, PlayStation und über den Game Pass sind darin noch gar nicht enthalten, weshalb die tatsächliche Zahl aktiver Spieler deutlich höher liegen dürfte.

Version 1.0 bringt frischen Schwung

Dass die Rückkehr vieler Spieler kein Zufall ist, überrascht kaum. Version 1.0 erweitert Palworld um zahlreiche Inhalte, darunter den lang erwarteten Weltenbaum, neue Gebiete, zusätzliche Pals und umfangreiche Gameplay-Verbesserungen. Außerdem entschied sich Pocketpair überraschend gegen eine Preiserhöhung. Statt wie ursprünglich geplant den Preis zum Vollrelease anzuheben, kostet das Spiel weiterhin 29,99 US-Dollar beziehungsweise rund 29,99 Euro – ein Schritt, den das Studio als Dankeschön an die Community bezeichnete.

Bereits kurz vor dem Launch hatte Pocketpair zudem den nächsten Meilenstein verkündet: Insgesamt haben inzwischen 40 Millionen Spieler Palworld ausprobiert. Die Veröffentlichung der Vollversion dürfte diese Zahl in den kommenden Tagen noch einmal deutlich nach oben treiben.

Community feiert den gelungenen Start

Auch in der Community fällt die Stimmung überwiegend positiv aus. Auf Reddit berichten viele Spieler, dass Version 1.0 genau der Anlass gewesen sei, nach längerer Pause zurückzukehren. Gelobt werden vor allem die neuen Inhalte, die umfangreichen Verbesserungen und die Entscheidung, den Verkaufspreis trotz des gewaltigen Updates nicht anzuheben. Gleichzeitig hoffen viele Fans, dass Pocketpair den Schwung nutzt und das Spiel auch nach dem Vollrelease weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt.

Der Start von Version 1.0 zeigt damit eindrucksvoll, dass Palworld noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Stattdessen erlebt das Survival-Spiel pünktlich zum offiziellen Release einen zweiten Frühling – und die Palworld Spielerzahlen sprechen eine klare Sprache.

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