Palworld: Pocketpair verzichtet auf Preiserhöhung zum Vollrelease

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor dem Start von Version 1.0 gibt es für alle Interessenten von Palworld (hier zur Game Review) eine erfreuliche Nachricht. Entwickler Pocketpair hat bestätigt, dass der Palworld Preis auch nach dem offiziellen Release unverändert bleibt. Damit rudert das Studio von einer früheren Ankündigung zurück, nach der der Preis mit dem Ende des Early Access steigen sollte.

Bislang kostete Palworld rund 29,99 Euro. Viele Spieler waren davon ausgegangen, dass mit Version 1.0 eine Preiserhöhung auf 39,99 Euro oder mehr folgen würde – ein Schritt, den zahlreiche Early-Access-Spiele nach ihrer Fertigstellung gehen. Nun hat Pocketpair jedoch entschieden, den bisherigen Preis dauerhaft beizubehalten.

Pocketpair bedankt sich bei der Community

Laut den Entwicklern ist die Entscheidung vor allem als Dankeschön an die Community zu verstehen. Millionen Spieler haben Palworld bereits während der Early-Access-Phase unterstützt und mit ihrem Feedback dazu beigetragen, das Survival-Spiel kontinuierlich zu verbessern. Dieses Vertrauen wolle man nun belohnen.

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Für neue Käufer bedeutet das, dass sie auch nach dem Release der Vollversion weiterhin zum bisherigen Preis einsteigen können. Wer das Spiel bereits besitzt, erhält Version 1.0 wie angekündigt selbstverständlich kostenlos.

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Die Entscheidung kommt bei vielen Fans gut an. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Spiele teurer werden und selbst Standard-Versionen häufig 80 Euro oder mehr kosten, setzt Pocketpair damit ein positives Zeichen.

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Version 1.0 bringt zahlreiche neue Inhalte

Der unveränderte Preis bedeutet allerdings nicht, dass Spieler auf neue Inhalte verzichten müssen. Ganz im Gegenteil: Version 1.0 gilt als das bislang größte Update in der Geschichte von Palworld. Auf die Spieler warten unter anderem der geheimnisvolle Weltenbaum, neue Gebiete, zusätzliche Pals, neue Gegner sowie zahlreiche Verbesserungen am Gameplay und an der Benutzeroberfläche.

Auch technisch wurde das Spiel weiter optimiert. Darüber hinaus haben die Entwickler viele Fehler behoben und zahlreiche Komfortfunktionen integriert, die auf dem Feedback der Community basieren. Bereits die umfangreichen Patch Notes zeigen, wie viel Arbeit in den offiziellen Release geflossen ist.

Mit inzwischen 35 Millionen Spielern weltweit zählt Palworld längst zu den erfolgreichsten Survival-Spielen der vergangenen Jahre. Dass Pocketpair nun auf eine Preiserhöhung verzichtet, dürfte den positiven Eindruck rund um Version 1.0 zusätzlich stärken.

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Der Palworld Preis bleibt damit auch nach dem Ende des Early Access bei 29,99 Euro. Für alle, die bislang noch gezögert haben, ist das eine gute Gelegenheit, ohne Aufpreis in die Vollversion einzusteigen. Gleichzeitig zeigt Pocketpair, dass man den Erfolg des Spiels nicht nur mit neuen Inhalten feiern möchte, sondern auch den Wünschen der Community entgegenkommt.

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