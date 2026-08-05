30 Jahre Resident Evil werden begehbar, samt „lebensgroßem Leon“

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Capcom feiert 30 Jahre Resident Evil nicht nur mit neuen Spielen. Ab dem 30. Oktober 2026 öffnet in Tokio die weltweit erste große Ausstellung zur Horrorserie. Sie trägt den Namen „The World of Resident Evil 30th Anniversary Exhibition“ und läuft bis zum 24. Dezember.

Besucher sollen dabei nicht einfach nur Bilder an den Wänden betrachten. Capcom verspricht Originalmaterial, aufwendig gestaltete Installationen, bisher unveröffentlichte Details zu bekannten Figuren und Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung. Dort wird es wohl keine neue Spieleankündigungen geben. Das geht aus der offiziellen Webseite der Resident-Evil-Ausstellung hervor.

Der t-Virus bekommt einen eigenen Bereich

Die Ausstellung führt durch mehrere thematische Bereiche. Den Einstieg bildet das „The World of Resident Evil Theater“. Auf einer großen Leinwand laufen bekannte Momente aus der mittlerweile 30-jährigen Seriengeschichte.

Deutlich ungemütlicher dürfte es im Bereich „Evidence of Horror“ werden. Dort dreht sich alles um Viren, Parasiten und Pilze, die hinter den verschiedenen Ausbrüchen der Spiele stecken. Im Mittelpunkt steht natürlich der von Umbrella entwickelte t-Virus. Capcom zeigt dazu Entwicklungsunterlagen und Kreaturen, die durch die unterschiedlichen Erreger entstanden sind. Lebensgroße Nachbildungen bekannter Bösewichte und Monster sollen ebenfalls Teil der Ausstellung sein.

Das Jubiläum selbst hatte Capcom bereits im März mit mehreren Aktionen eingeläutet.

Lebensgroßer Leon kommt nach Shibuya

Ein weiterer Bereich widmet sich den Menschen, die den Horror überhaupt erst überlebt haben. „Memories of Those Who Stood Against Them“ zeigt die wichtigsten Helden von ihrem ersten Auftritt bis zu ihren neuesten Abenteuern. Dabei darf Leon S. Kennedy nicht fehlen. Für die Ausstellung entsteht eine lebensgroße 3D-Figur des ehemaligen Raccoon-City-Polizisten. Besucher können Leon damit aus nächster Nähe betrachten.

Capcom nennt bislang nicht alle geplanten Inhalte. Auf dem veröffentlichten Lageplan sind mehrere Bereiche weiterhin lediglich mit „Coming Soon“ gekennzeichnet. Weitere Überraschungen sollen vor der Eröffnung folgen. Leon spielte zuletzt wieder eine zentrale Rolle in Resident Evil Requiem. Wie gut seine Rückkehr funktionierte, liest du in unserem Test zu Resident Evil Requiem.

Tickets sind bereits erhältlich

Die Ausstellung findet im Shibuya BEAM statt. Die Galerie liegt im vierten Stock und ist zu Fuß ungefähr fünf Minuten vom Bahnhof Shibuya entfernt. Unter der Woche öffnet die Ausstellung von 10:00 bis 21:00 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen beginnt der Einlass bereits um 9:00 Uhr. Der letzte Zutritt ist jeweils kurz vor 20:00 Uhr vorgesehen.

Normale Eintrittskarten für Erwachsene kosten im Vorverkauf ab 3.000 Yen (ca. 16,50 Euro). Wer am Wochenende kommt, bezahlt mindestens 3.300 Yen (ca. 18,10 Euro). Während des Veranstaltungszeitraums steigen die Preise leicht an. Für Sammler gibt es außerdem ein deutlich teureres Sonderticket. Es enthält ein gerahmtes Pin-Set mit den Verpackungsmotiven von 19 Resident-Evil-Spielen. Vom Original bis zu Resident Evil Requiem. Das Paket kostet ab 13.000 Yen (ca. 71,40 Euro) und ist nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.