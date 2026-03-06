30 Jahre Resident Evil: Capcom enthüllt Jubiläumsfeierlichkeiten

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Nachdem Pioniere wie Alone in the Dark den Grundstein legten, machte schließlich Resident Evil im Jahr 1996 spielbaren Horror endgültig massentauglich. Zum großen Jubiläum veröffentlichte Capcom einerseits mit Resident Evil Requiem den nächsten großen Ableger der Serie, der spielerisch und bei der Story Elemente aus der gesamten Reihe aufgreift. Nun kündigte der Publisher via Stream weitere Projekte für das Jubiläumsjahr an.

Welche Events finden zum Jubiläum von Resident Evil statt? Noch für dieses Jahr ist eine neue Live-Show in den Universal Studios Japan geplant, die thematisch an Resident Evil Requiem angelehnt sein soll. Außerdem hat der Ticketverkauf für die Konzerttour namens “Symphony of Legacy” begonnen. In Europa macht das Orchester ab Dezember 2026 in Prag, Paris, London und Wien Halt, im August in Düsseldorf.

Resident-Evil-Jubiläum: Neue Spiele und Angebote

Laut Gerüchteküche befinden sich inzwischen neue Remakes der Serie in der Mache. Eine offizielle Bestätigung blieb im Stream noch aus. Vorerst wird allerdings Resident Evil 2 für Spielhallen in Zusammenarbeit mit Bandai Namco als Lightgun-Shooter neu aufgelegt. Daneben ist ab heute bis zum Ende des Monats ein “Resident Evil Generation Pack” erhältlich, das die letzten drei Mainline-Ableger beinhaltet, sprich Resident Evil VII: Biohazard, Resident Evil Village und Resident Evil Requiem.

Ein voller Erfolg für Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem schwimmt währenddessen auf einer Erfolgswelle. Bereits eine Woche nach Release hat das Horror-Sequel fünf Millionen verkaufte Einheiten geknackt – damit verkaufte sich Requiem zum Launch schneller als seine Vorgänger. Im Review-Aggregator hat Requiem außerdem einen User-Score von 9.5 erreicht, womit es zu den am besten bewerteten Games auf der Website zählt, neben Giganten wie Metal Gear Solid oder Silent Hill 2.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!