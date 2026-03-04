Resident Evil Requiem: 5 Millionen verkaufte Einheiten in weniger als einer Woche

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Capcom hat den ersten großen Meilenstein für Resident Evil Requiem bestätigt. Seit dem Launch am 27. Februar 2026 wurden weltweit mehr als fünf Millionen Einheiten verkauft. Der Zeitraum: weniger als eine Woche. Das ist Serienrekord. Resident Evil 4 Remake hatte für dieselbe Zahl rund vier Monate gebraucht, Village schaffte drei Millionen in den ersten vier Tagen. Requiem übertrifft beides deutlich und setzt damit einen Maßstab, der innerhalb der Reihe bislang unerreicht war.

Was die Zahl bedeutet

Fünf Millionen Verkäufe in einer Woche klingen abstrakt. Im Kontext helfen ein paar Vergleiche. Die gesamte Resident-Evil-Reihe kommt seit 1996 auf 183 Millionen verkaufte Einheiten. Requiem hat davon allein in seiner ersten Woche knapp drei Prozent beigesteuert. Der meistverkaufte Einzeltitel der Serie ist bisher das Remake von Resident Evil 2 aus dem Jahr 2019 mit inzwischen 16,8 Millionen Einheiten. Dass Requiem diesen Wert langfristig angreift, halten Analysten für realistisch, allerdings nicht in absehbarer Zeit.

Capcom dankte in einer Pressemitteilung den mehr als fünf Millionen Spielerinnen und Spielern ausdrücklich und verwies auf das 30-jährige Jubiläum der Serie, das im März gefeiert wird.

Warum Requiem so gut ankommt

Die Kritiken waren stark. Auf Metacritic erreichte Requiem den höchsten User-Score in der Geschichte der gesamten Reihe. Gelobt werden vor allem das Doppelprotagonisten-System mit Grace und Leon, die Atmosphäre in Raccoon City und der gelungene Mix aus Survival-Horror und Action. Kritisiert wird hauptsächlich das Fehlen des Mercenaries-Modus, einem beliebten Arcade-Modus aus früheren Teilen. Insider Dusk Golem berichtete bereits, dass DLC in Entwicklung sein soll, darunter möglicherweise ein eigener Leon-Abschnitt. Diese Angaben sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Was als Nächstes kommt

Capcom hat sich zu Post-Launch-Inhalten noch nicht geäußert. Neben dem spekulierten DLC sind im Sommer Amiibo-Figuren zu Grace und Leon angekündigt. Außerdem wurden im Entwicklungsprozess laut Dusk Golem einige Inhalte gestrichen, darunter eine Rückkehr ins Spencer-Anwesen und eine Autofahrtsequenz durch Raccoon City. Auch diese Informationen stammen aus nicht offizieller Quelle. Resident Evil Requiem ist für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!