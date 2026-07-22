Entwickler aus Wien bringt ein Arcade-Spiel ohne Werbung auf Android

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mobile Games können ziemlich anstrengend sein. Nicht spielerisch, sondern drumherum. Werbung nach jedem Versuch, Timer, künstliche Wartezeiten, Account-Zwang und Shops, die sich wichtiger nehmen als das eigentliche Spiel. Genau deshalb fällt Orbit Switch erst einmal durch eine einfache Ansage auf: Es ist ein Android-Spiel ohne Werbung für 0,99 Euro.

Hinter dem Arcade-Geschicklichkeitsspiel steckt Martin Wetzel, ein unabhängiger Entwickler und Designer aus Wien. Er hat sich direkt bei mir gemeldet und sein neues Android-Spiel vorgestellt. Orbit Switch ist inzwischen im Google Play Store erhältlich. Dort wird das Spiel als schnelles Arcade-Spiel mit intuitiver Steuerung, kurzen Runs, freischaltbaren Raumschiffen und starkem Fokus auf Musik beschrieben.

Die Grundidee ist angenehm simpel: Mit einem Tap wechselst du zwischen verschiedenen Umlaufbahnen. Dabei weichst du Hindernissen aus, sammelst Energiezellen und nutzt Power-Ups. Dabei weichst du Hindernissen aus und sammelst. Das klingt also genau nach der Sorte Mobile Game, die man eigentlich nur kurz starten will und dann doch länger spielt. Ein Spiel für zwischendurch, dass schnell erlernt ist.

100 Level in zehn Galaxien

Orbit Switch setzt nicht nur auf Endlosläufe, sondern auf eine klare Level-Struktur. Laut Entwickler umfasst das Spiel 100 Level in zehn Galaxien. Jedes Level hat eigene Ziele und kann mit Bronze, Silber oder Gold abgeschlossen werden.

Das ist ein cleverer Aufbau. Wer nur kurz spielen will, kann einzelne Level abschließen. Wer besser werden möchte, jagt Goldziele, optimiert Laufwege und versucht, sauberer durch die Orbit-Muster zu kommen. Genau diese kleinen Verbesserungen sind bei Geschicklichkeitsspielen oft der eigentliche Reiz.

Dazu kommen Energiezellen, Resonanz-Tore, Power-ups und Schilde. Der Fokus liegt also nicht nur auf Ausweichen, sondern auch auf Timing, Risiko und dem richtigen Moment für den nächsten Orbit-Wechsel. Ein Tap zu früh, ein Tap zu spät, und die schöne Umlaufbahn wird plötzlich zur Weltraum-Baustelle.

Musik ist mehr als nur Hintergrund

Ein spannender Punkt ist die Musik. Laut Martin spielt sie in Orbit Switch eine wichtige Rolle. Spieler können zwischen mehreren Playlists und Stilrichtungen wählen und die Musik auch während des Spielens wechseln. Es gibt Ambient, Retro, 8-Bit, Cyberpunk, Drum and Bass, Piano und Upbeat als Musikrichtungen. Das passt gut. Arcade-Geschicklichkeit lebt stark von Rhythmus. Wenn Bewegung, Timing und Musik zusammenfinden, entsteht schnell dieser Flow, den viele Mobile Games suchen, aber nicht immer treffen. Ob Orbit Switch das über 100 Level durchhält, muss sich im Spiel zeigen.

Neben den Leveln und Playlists gibt es verschiedene Raumschiffe zur Auswahl. Wichtig ist aber vor allem das Geschäftsmodell. Orbit Switch ist laut Entwickler ein kostenpflichtiges Spiel ohne Werbung. Weitere Musik-Playlists und Raumschiffe gibt es als optionale In-App-Käufe. Das ist sympathisch altmodisch. Kaufen, starten, spielen. Keine Werbeunterbrechung nach jedem Scheitern. Kein Konto. Keine tägliche Login-Pflicht. Gerade auf Android ist das inzwischen fast schon ein kleines Statement.

Ein kleines Wiener Spiel mit klarer Idee

Natürlich ist Orbit Switch kein riesiger Blockbuster. Es will auch keiner sein. Das Spiel wirkt eher wie ein fokussiertes Mobile-Projekt: eine einfache Steuerung, kurze Levels, klare Ziele, Musik als Identität und ein faireres Bezahlmodell als viele Free-to-play-Alternativen.

Wer also ein neues Geschicklichkeitsspiel für Android sucht und keine Lust auf Werbepausen nach jedem Versuch hat, sollte Orbit Switch zumindest im Auge behalten. Manchmal reicht eben ein Tap, um die Umlaufbahn zu wechseln.