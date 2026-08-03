Splatoon Raiders: Die besten Gadgets für jede Situation
Welche sind die besten Gadgets in Splatoon Raiders? Unser Guide stellt die stärksten Fähigkeiten für Tempo-, Kraft- und Taktik-Tanks
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Gadgets ersetzen in Splatoon Raiders die klassischen Sekundärwaffen und gehören zu den wichtigsten Bausteinen jeder Ausrüstung. Je nach gewähltem Tank stehen euch unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr mit Gadget-Teilen weiter verbessern könnt. Dadurch entstehen völlig verschiedene Spielstile – vom schnellen Nahkämpfer bis zum taktischen Unterstützer.
Doch welche Gadgets lohnen sich wirklich? Wir zeigen euch die stärksten Fähigkeiten und verraten, welche Upgrades ihr möglichst früh freischalten solltet.
Blast Boot (Tempo-Tank)
Der Blast Boot zählt zu den stärksten Gadgets überhaupt. Mit einem gewaltigen Sprung gelangt ihr blitzschnell aus gefährlichen Situationen oder direkt mitten in eine Gegnergruppe. Die Landung verursacht zusätzlich Flächenschaden und färbt den Boden ein.
Die besten Gadget-Teile
- Schadensschub
- Abklingzeit reduziert
- Tintenauffüllung
- Explosionsschaden+
- Explosionsradius+
- Bewegungdistanz+
- Einfrieren
Vor allem Schadensschub macht Blast Boot extrem stark. Nach dem Einsatz verursacht eure Waffe mehrere Sekunden lang deutlich mehr Schaden – perfekt gegen Bossgegner. Auch in der Community gilt diese Kombination als eine der effektivsten Builds im Endgame.
Torqscrew (Taktik-Tank)
Der Torqscrew erzeugt einen Wirbel, der Gegner anzieht, Schaden verursacht und sogar Mega-Power-Eier einsammeln kann.
Gerade bei großen Gegnermassen entfaltet das Gadget sein volles Potenzial.
Empfehlenswerte Upgrades
- Sogkraft+
- Wirbelschaden+
- Dauer+
- Abklingzeit reduziert
- Explosives Finale
- Weniger erlittener Schaden
Durch die Kombination aus Kontrolle und konstantem Schaden gehört Torqscrew zu den vielseitigsten Gadgets im Spiel. Nintendo Life empfiehlt ihn ebenfalls als eines der stärksten Werkzeuge des Taktik-Tanks.
Flywire (Tempo-Tank)
Mit Flywire schießt ihr euch per Seil quer über das Schlachtfeld und könnt sogar durch Gegner hindurchrasen.
Das Gadget eignet sich hervorragend, um gefährliche Situationen zu verlassen oder Bossgegner schnell zu erreichen.
Besonders starke Teile
- Doppelte Ladung
- Schadensschub
- Fermentieren
- Abklingzeit reduziert
- Drahtlänge+
- Tankfähigkeit aktivieren
Wer viel Wert auf Mobilität legt, findet hier eines der besten Gadgets im gesamten Spiel.
Bombloons (Taktik-Tank)
Die Bombloons schweben zunächst durch die Luft und können miteinander verbunden werden. Dadurch entstehen explosive Kettenreaktionen.
Gute Upgrades
- Explosionsschaden+
- Kettenbonus+
- Explosionsradius+
- Automatisch explosiv
- Versengen
Mit den richtigen Teilen entwickelt sich Bombloons zu einem perfekten Werkzeug gegen große Gegnergruppen.
Spinwheel (Kraft-Tank)
Das Spinwheel rollt über das Schlachtfeld und explodiert nach kurzer Zeit.
Dank zahlreicher Modifikationen lässt sich das Gadget flexibel anpassen.
Empfehlenswerte Teile:
- Doppeltes Spinwheel
- Doppelte Ladung
- Explosionsschaden+
- Versengen
- Abklingzeit reduziert
Gerade gegen Bosse verursacht Spinwheel mit der passenden Ausrüstung enormen Schaden.
Jump Bomb (Tempo-Tank)
Die Jump Bomb kombiniert Mobilität mit Flächenschaden.
Sie eignet sich hervorragend zum Ausweichen und verursacht gleichzeitig Schaden beim Absprung oder bei der Landung.
Empfohlene Upgrades:
- Explosionsschaden+
- Doppelte Ladung
- Einfrieren
- Tintenauffüllung
- Langsamer Fall
Vor allem Spieler mit aggressivem Spielstil profitieren von dieser Kombination.
Meteor Mitt (Kraft-Tank)
Der Meteor Mitt sorgt für einen gewaltigen Sprung mit explosiver Landung.
Mit zusätzlichen Explosionen und verbesserter Luftkontrolle wird das Gadget deutlich stärker.
Empfohlene Teile:
- Zusätzliche Explosionen
- Kontrollierte Bewegung
- Abklingzeit reduziert
- Verstärkter Rückstoß
Splatchet (Kraft-Tank)
Das Splatchet richtet hohen Schaden im direkten Nahkampf an.
Allerdings ist die Reichweite begrenzt, weshalb gutes Timing entscheidend ist.
Besonders sinnvoll:
- Ansturm-Schaden+
- Abklingzeit reduziert
So verbessert ihr eure Gadgets
Gadgets entfalten ihre wahre Stärke erst durch Gadget-Teile.
Diese findet ihr:
- in Schatzkisten,
- als Beute von Salmoniden,
- am Ende von Missionen.
Ausgerüstet werden sie anschließend im Tüfteln-Menü auf eurem Versteckschiff. Ab Versteck-Level 3 könnt ihr zusätzlich eine Werkbank bauen, um Gadget-Teile mit Spirhalit-Splittern aufzuwerten oder ihren Slot-Bedarf zu reduzieren.
Drei Gadgets gleichzeitig ausrüsten
Anfangs könnt ihr nur zwei Gadgets verwenden.
Erst wenn ihr euren jeweiligen Tank zur Ultra-Stufe aufwertet, wird ein dritter Gadget-Platz freigeschaltet. Dadurch entstehen wesentlich stärkere Kombinationen und deutlich flexiblere Builds für das Endgame.
Unsere Gadget-Tier-List
|Rang
|Gadget
|S
|Blast Boot, Torqscrew, Flywire
|A
|Bombloons, Spinwheel, Jump Bomb
|B
|Meteor Mitt, Splatchet
Fazit
Die Wahl des besten Gadgets hängt stark von eurem bevorzugten Spielstil ab. Wer möglichst beweglich bleiben möchte, kommt am Blast Boot oder Flywire kaum vorbei. Spielt ihr lieber kontrolliert und haltet Gegner auf Abstand, ist Torqscrew eine hervorragende Wahl. Für maximalen Schaden empfehlen sich dagegen Spinwheel oder Bombloons mit passenden Gadget-Teilen.
Egal für welches Gadget ihr euch entscheidet: Investiert früh in Abklingzeit reduziert, Schadensschub und zusätzliche Ladungen. Diese Upgrades gehören bei fast allen Gadgets zu den stärksten Verbesserungen und machen den Unterschied zwischen einer guten und einer herausragenden Ausrüstung aus.
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In diesem Guide erfahrt ihr, welche Waffen die besten in Splatoon Raiders sind.
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