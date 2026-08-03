Nintendo kündigt plötzlich eine neue Direct an, aber sie zeigt nur ein Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo braucht keine wochenlange Werbekampagne. Ein Beitrag in den sozialen Netzwerken reicht und schon steht die nächste Direct vor der Tür. Bereits morgen, am Dienstag, dem 04. August 2026, zeigt Nintendo eine neue Präsentation. Der Livestream beginnt um 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und soll ungefähr 20 Minuten dauern.

Wer jetzt auf Zelda, Mario oder eine weitere große Switch 2-Überraschung hofft, sollte die Erwartungen allerdings sofort wieder einpacken. Die gesamte Präsentation dreht sich ausschließlich das kommende Strategie-Rollenspiel Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Zwanzig Minuten nur ein Spiel? Das ist deutlich mehr Zeit, als ein einzelnes Spiel während einer gewöhnlichen Nintendo Direct normalerweise erhält. Fortune’s Weave dürfte deshalb nicht nur einen weiteren Trailer bekommen. Realistisch sind ausführliche Erklärungen zu den Kämpfen, Charakteren, sozialen Systemen und zur Struktur der sogenannten Heroic Games. Bestätigt hat Nintendo diese konkreten Inhalte allerdings noch nicht.

Neues Fire Emblem erscheint bereits im September

Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Damit bleibt Nintendo nicht mehr viel Zeit, um das Spiel ausführlich vorzustellen. Das neue Kapitel spielt im Dagdanischen Kaiserreich. Kämpfer aus verschiedenen Ländern reisen in die Hauptstadt Dagsion, um an den Heroic Games teilzunehmen. Dem Sieger wird ein Wunsch erfüllt.

Im Mittelpunkt stehen vier Figuren, deren Schicksale miteinander verbunden sind: Cai möchte seinen gefangenen Vater retten, Dietrich sucht nach immer stärkeren Gegnern, Königin Theodora kämpft für den Traum ihres Landes und die Musikerin Leda verfolgt einen persönlichen Racheplan. Das klingt nicht unbedingt nach einem friedlichen Fest.

Nintendo beschreibt Fortune’s Weave als Geschichte über Stärke, Schicksal und vier Helden, die aus völlig unterschiedlichen Gründen dasselbe Turnier gewinnen müssen.

Keine „normale“ Nintendo Direct

Wichtig ist die Abgrenzung: Das ist keine allgemeine Nintendo Direct. Es werden voraussichtlich keine weiteren Spiele für Nintendo Switch oder Switch 2 gezeigt. Wer auf Neuigkeiten zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, zu dem nächsten Super Mario oder anderen kommenden Nintendo-Spielen wartet, wird sich noch gedulden müssen.

Nintendo nutzt solche Einzelpräsentationen normalerweise, um komplexere Spiele genauer zu erklären. Beim Fire Emblem-Franchise ergibt das durchaus Sinn. Die Serie besteht längst nicht mehr nur aus taktischen Kämpfen auf einem Raster.

Charakterbeziehungen, Klassenwechsel, Training, Ausrüstung, Erkundung und Entscheidungen zwischen den Missionen nehmen inzwischen viel Raum ein. Gerade Fortune’s Weave wirkt so, als würde das Turnier als große Rahmenhandlung für zahlreiche unterschiedliche Spielsysteme dienen. 20 Minuten könnten daher schnell voll sein.

Das letzte komplett neue Hauptspiel der Reihe war Fire Emblem Engage aus dem Jahr 2023. Mein Kollege Adnan schrieb damals: „Auch wenn die Story nicht ganz an die Vorgänger herankommt: Fire Emblem Engage ist ein Must-Play für alle, die taktische, rundenbasierte Kämpfe lieben.“

Die Präsentation kann über Nintendos offizielle Direct-Seite, YouTube und die Nintendo-Today-App verfolgt werden.