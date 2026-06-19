Zelda: Ocarina of Time – doch nur ein werkgetreues Remake?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Seit der offiziellen Ankündigung des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time saugtdie Videospielwelt jede kleine Information auf. Nun ist eine Beschreibung von Nintendo aufgetaucht, welche das Bild des Remakes klarer werden lässt. Es scheint sich um eine möglichst originalgetreue Neuauflage zu handeln.

Offizielle Beschreibung

In den Metadaten der offiziellen Nintendo of America Seite ist eine Beschreibung des kommenden Ocarina of Time zu finden, welche es als „vollständiges“ Remake beschreibt. Die Neuauflage des epischen N64-Abenteuers soll für eine „atemberaubende Grafik“, „aktualisierten Designs“ und „zeitlosem Gameplay“ sorgen.

Wie wird das Remake aussehen?

Gerade die Beschreibung „zeitloses Gameplay“ könnte der wichtige Hinweis sein, dass Nintendo die grundlegende Spielstruktur nicht wesentlich verändern wird. Dies klingt eher nach einer Modernisierung, als eine grundlegenden Neuinterpretation der Heldenreise von Ocarina of Time. So dürften die Tempel, der Verlauf der Story und zentrale Spielmechaniken weitgehend unverändert bleiben, während aber Grafik, Animationen und Qualitiy of Life-Inhalte, wie das Spiel- und Pausenmenü, sowie die Steuerung modernisiert werden.

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Was ist offiziell bekannt?

Im Vergleich zum Remake von Star Fox, bei welchem die Spieler mit zahlreichen Inhalten, wie Gameplay und Preis, regelrecht überrumpelt wurden, verhält sich Nintendo bei diesem Remake sehr konträr: es gab nur einen Teaser-Trailer. Das kommende Zelda Remake wird damit beschrieben, dass der N64-Klassiker für eine neue Generation wiedergeboren werde. Ansonsten ist nicht viel mehr offiziell bekannt außer, dass das Abenteuer noch dieses Jahr erscheinen wird.

Wie reagierten die Fans?

Die Fans sind dennoch begeistert. Viele wünschen sich einfach nur, dass das Remake ähnlich wie die von Demon’s Souls oder Shadow of the Colossus sein wird. Bei beiden hat man die selbe Spielstruktur behalten und nur die Bedienung und den Komfort überarbeitet. Da die ursprüngliche Beschreibung des Titels von Nintendo bereits wieder entfernt worden sei, ist man sich allerdings wieder im Unklaren, wie das Ocarina of Time Remake gemacht sein wird.

Heldenreise

Vor Ocarina of Time gab es in der The Legend of Zelda-Reihe bereits schon eine Handvoll sehr beliebter Videospiele. Deshalb war der Sprung im Jahr 1998 in die dritte Dimension gewagt, ist aber Nintendo, wie auch bei Super Mario 64 mehr als geglückt. The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist eine gewaltige Heldenreise. Man beginnt als unschuldiges Kind und stellt sich am Ende als Erwachsener Krieger der Bestie Ganon. Davor muss man viele gefährliche Abenteuer bestehen, welche nicht nur aus einer gewaltigen Handlung, sondern auch voller Nebenmissionen und Sammelobjekten bestehen. Ocarina of Time gilt unangefochten als eines der besten Videospiele aller Zeiten: auf metacritic.com findet man den Titel auf Platz 1, plattformübergreifend! Diese Bewertung ergibt sich dort aus einer Sammlung von zahlreichen Kritiken.

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Welchen Weg wird Nintendo gehen?

Alles könnte eine strategische Entscheidung sein. Eine Neugestaltung könnte ein großes Risiko sein, weswegen man ziemlich sicher eine technisch verbesserte, aber inhaltlich treue Umsetzung schaffen wird. Das Remake von Star Fox dürfte der Beweis sein, dass Nintendo sich auch bei Ocarina of Time vollinhaltlich an die klassische Vorlage halten wird. Für die meisten Zelda-Fans dürfte das auch die schönste Lösung sein.

Quelle: nintendo.com