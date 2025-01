Shadow of the Colossus Film: Andy Muschietti gibt neues Update

Wird der Shadow of the Colossus Film endlich realität? Fans des ikonischen PS2-Klassikers warten bereits seit über einem Jahrzehnt darauf. Doch nun gibt es Grund zur Hoffnung: Andy Muschietti, bekannt durch Erfolge wie „Es“ (2017) und „The Flash“ (2023), hat in einem Interview verraten, dass das Projekt endlich Fahrt aufnimmt.

Die Idee einer Verfilmung von Shadow of the Colossus wurde erstmals 2009 bekannt, doch das Projekt stagnierte über Jahre. Als Muschietti 2014 das Ruder übernahm, schien es kurzzeitig voranzugehen. Doch der Regisseur war mit anderen großen Projekten wie seinem Beitrag zum DC Universe beschäftigt, was den Film erneut in die Warteschleife schickte.

Werbung

Was sagt Andy Muschietti zur aktuellen Lage?

In einem Interview teilte der argentinische Filmregisseur und Drehbuchautor Muschietti mit, dass die Verfilmung nun wieder auf der Agenda steht. „Ich bin kein großer Gamer, aber Shadow of the Colossus ist für mich ein Meisterwerk, das ich mehrmals gespielt habe“, so der Regisseur. Laut ihm sei das Projekt niemals wirklich aufgegeben worden: „Die Möglichkeit, es zu realisieren, steht nun wieder offen.“

Laut Muschietti gibt es bereits ein Drehbuch, das ihm sehr zusagt. Dennoch spielen wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle. „Shadow of the Colossus ist ein Kultspiel, aber um einen guten Film zu machen, braucht es ein Studio, das bereit ist, das Budget dafür bereitzustellen“, erklärte er.

Muschietti hofft, dass der aktuelle Hype um Videospiel-Adaptionen wie The Last of Us oder Fallout dazu beiträgt, dass das Studio in sein Projekt investiert. Er träumt von einem Budget von 200 Millionen US-Dollar, weiß aber, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird.

Warum ist Shadow of the Colossus so besonders?

Das Spiel ist berühmt für seine minimalistische Erzählweise, emotionale Tiefe und gigantische Bosskämpfe. Es erzählt die Geschichte von Wander, der 16 Kolosse bezwingen muss, um das Leben seiner Geliebten zu retten. Diese Mischung aus epischer Atmosphäre und tragischer Story macht es zur perfekten Vorlage für einen Film.

Die Verfilmung von Shadow of the Colossus birgt großes Potenzial, aber auch Risiken. Fans hoffen, dass Muschietti die einzigartige Magie des Spiels einfangen kann, ohne dabei den Kern der Geschichte zu verlieren. Angesichts seines bisherigen Erfolgs könnten seine Vision und Leidenschaft genau das sein, was das Projekt braucht.