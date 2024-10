Fallout Staffel 2: Drehstart im November bestätigt – Was erwartet uns?

Gute Nachrichten für Fallout-Fans: Auch wenn ein neues Spiel des beliebten Rollenspiel-Franchise von Bethesda noch auf sich warten lässt, gibt es dennoch spannende Entwicklungen in der Welt von Fallout – zumindest in Sachen Fallout Staffel 2 bei Prime Video. Nach dem Erfolg der ersten Staffel wurde bereits im April offiziell eine zweite Staffel bestätigt.

Und die Arbeiten an der zweiten Staffeln beginnen bald, denn wie Schauspielerin Leslie Uggams (bekannt aus den Deadpool-Filmen) in einem Interview verriet, starten die Dreharbeiten bereits im November.

Laut Uggams, die in der Serie die Rolle der Vault-33-Bewohnerin Betty Pearson spielt, fällt der Startschuss für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel im kommenden Monat.

Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Vorbereitungen in vollem Gange sind und der Produktionsprozess Fahrt aufnimmt.

Obwohl der Drehstart im November feststeht, bleibt das Ausstrahlungsdatum der zweiten Staffel ein Rätsel. Wenn die Dreharbeiten wie geplant beginnen, könnten wir optimistisch auf Ende 2025 hoffen, bis die Staffel fertig produziert und für die Zuschauer bereit ist. Dies wäre jedoch das Best-Case-Szenario, und wie bei großen Produktionen üblich, könnte es auch zu Verzögerungen kommen.

Derzeit gibt es noch kaum Informationen darüber, was die Handlung der zweiten Staffel beinhalten wird. Die Serie spielt in der postapokalyptischen Welt von Fallout, wobei die erste Staffel bereits viele Elemente der Spiele eingefangen hat. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir mehr von den ikonischen Vaults, den zerstörten Landschaften und vielleicht sogar neuen Fraktionen und Charakteren sehen werden, die das Fallout-Universum noch weiter bereichern.

Während die Serie weiter in Produktion geht, gibt es auch Neuigkeiten aus der Spielewelt. Am 23. Oktober, dem offiziellen Fallout Day, plant Bethesda Game Studios eine spezielle Broadcast-Show, in der es Ankündigungen zu neuen Inhalten für Fallout 76 geben wird.

Fallout Day is coming on October 23 where we will be hosting our first ever #FalloutDay Broadcast. Join Jon Rush and Bill LaCoste as they give you a glimpse at what we’ve been working on in Fallout 76.

The party keeps going from there with our friends @FalloutforHope for their… pic.twitter.com/cLfkUGvlt8

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) October 16, 2024