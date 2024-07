Fallout London: Die Mega-Mod gibt es jetzt für PC, doch was ist mit PS5 und Xbox?

Die heiß ersehnte Fan-Mod für Fallout 4, Fallout London, erschien heute auf GOG, allerdings nicht für PS5 und Xbox Series X/S. Alles was du über den Mega-Mod wissen musst, erfährst du hier.

Die lange Wartezeit hat endlich ein Ende! Fallout London verlässt die finale Testphase und erschien heute auf der Spieleplattform GOG. Zunächst kannst du die Vanilla-Version der Mod spielen, und später wird auch ein Next-Gen-Update folgen. Wenn du Fallout 4 mit allen Erweiterungen auf Steam oder GOG besitzt, kannst du die Mod problemlos installieren und loslegen. Spieler, die Fallout 4 nur im Epic Store oder über den Game Pass besitzen, können leider nicht in den Genuss von Fallout London kommen.

Fallout London installieren: So einfach geht es!

Die Fan-Entwickler haben an alles gedacht, um dir das Spielerlebnis so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ein Installationsassistent wird dafür sorgen, dass du die Mod einfach und schnell herunterladen und installieren kannst. Das einzige, was du benötigst, ist Fallout 4 inklusive aller Erweiterungen auf Steam oder GOG.

Das Spiel selbst könnt ihr auf GOG.com kostenlos herunterladen. Was du noch benötigst? Die Fallout 4: Game of the Year Edition auf Steam. Dafür muss zunächst der Next-Gen-Patch weg. Denn aktuell unterstützt die Mod nur die Vanilla-Version des Bethesda-Spiels.

Warum eine frühere Version von Fallout 4?

Du fragst dich vielleicht, warum du eine ältere Version von Fallout 4 brauchst, um Fallout London zu spielen. Die Antwort ist simpel: Laut den Entwicklern ist das neueste Update für Fallout 4 zu instabil für ihr Projekt. Deshalb empfehlen sie, eine frühere Version des Spiels zu verwenden, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu garantieren.

Ankündigungen und Spekulationen

Schon gestern ließ das Entwicklerteam im Discord-Server die Bombe platzen. Sie posteten einen Link zu dem Song „I Just Can’t Wait (For Tomorrow)“, der speziell für Fallout London komponiert wurde. Diese Nachricht heizte die Spekulationen an und ließ die Community vermuten, dass der Release unmittelbar bevorsteht. Und tatsächlich, nun ist es offiziell!

Fallout London beeindruckt nicht nur mit einem überarbeiteten Crafting-System, sondern auch mit erweiterten Vorteils- und Dialogoptionen. Zusätzlich bietet es ein dynamisches Wettersystem, neue Waffen und frische Spieleranimationen wie Klettern, Schwimmen und Rauchen. Das Schnellreisesystem wurde passend zur Metropole um Zugverbindungen und Taxirouten erweitert.

Was dir Fallout London bietet? Sieh selbst:

53 neue Hauptquests

64 gemischte Quests

35 Nebenmissionen

25 Fraktionsaufgaben

16 Gang-Quests

7 Begleiter

Fallout London für PS5 und Xbox Series?

Für alle Konsolenspieler unter euch gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Entwicklerteam hat derzeit keine Pläne, Fallout London auf andere Plattformen als den PC zu bringen. Bestimmte Standalone-Gegenstände könnten jedoch separat veröffentlicht werden, und die Community hat die Erlaubnis, diese eigenständigen Elemente auf andere Plattformen zu konvertieren. Doch eine vollständige Konsolenversion bleibt vorerst ein Wunschtraum.

Die Entwickler von Fallout London haben Großes vor. Obwohl die Vanilla-Version bereits umfangreich ist, arbeiten sie kontinuierlich an Verbesserungen und Updates. Das kommende Next-Gen-Update wird das Spiel auf ein neues Level heben und für noch mehr Spielspaß sorgen. Regelmäßige Updates und neue Inhalte sind geplant, um die Community bei Laune zu halten und das Spiel ständig weiterzuentwickeln.

Fallout London ist jetzt für PC verfügbar, nachdem es erstmals am 1. Juni 2021 angekündigt wurde! Die Modifikation verspricht ein Erlebnis im postapokalyptischen London und erweitert das Fallout-Universum um eine neue, spannende Dimension. Immerhin wird es so schnell kein neues Fallout-Spiel vom Hauptentwickler, Bethesda, erscheinen. Fallout 5 befindet sich wahrscheinlich noch nicht einmal in der Vorproduktion. Aktuell arbeitet Bethesda nach Starfield an The Elder Scrolls VI.