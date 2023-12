Fallout London – Das wohl ehrgeizigste Spiel des Franchise, von Fans

Es klingt wirklich aufregend, wie die Fallout London-Mod für Fallout 4 weiterentwickelt wird! Sie war zunächst für 2023 angekündigt, aber das Team hat nun den Veröffentlichungstermin auf den 23. April 2024 verschoben. Trotz der Verzögerung verspricht die Mod ein beeindruckendes Spielerlebnis.

Das Team hinter dieser Mod hat sich nicht nur Zeit für die Feinabstimmung genommen, sondern auch ein umfassendes Einführungsvideo erstellt, das den Umfang des Projekts verdeutlicht. Das Video präsentiert ein unglaubliches Niveau an Detailarbeit, das sich fast wie ein offizieller DLC anfühlt, anstatt einer Fan-basierten Mod. Das Einführungsvideo gibt einen Einblick in die vielfältigen Bereiche, an denen das Team gearbeitet hat. Von der Nachbildung von London bis hin zu 3D-Modellierung, Texturierung, Musik und Gameplay – die Größe und Detailtreue des Projekts sind beeindruckend.

Fallout London: Das spricht für die Qualität der Mod

Was besonders bemerkenswert ist: Bethesda hat die frühere Chefautorin, Stephanie Zachariadis, eingestellt, um als Quest-Designerin zu arbeiten – ein deutlicher Hinweis auf das Talent und die Qualität, die in dieses Projekt geflossen sind.

In nur etwas mehr als zwei Jahren hat das Team erstaunliche Fortschritte erzielt. Die Mod umfasst eine beeindruckende Anzahl von 3764 Zellen, was in etwa dem Umfang des ursprünglichen Spiels und des Far Harbor-DLCs entspricht. Darüber hinaus bietet Fallout London etwa 90.000 gesprochene Zeilen – 1,5-mal mehr als bei Fallout New Vegas oder The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Dieses Maß an Umfang und Detailarbeit, vergleichbar mit dem ursprünglichen Fallout 4, ist ein klarer Beweis für die Hingabe und das Talent des Teams hinter der Fallout London-Mod. Es wird zweifellos ein Spielerlebnis bieten, das die Grenzen dessen, was Fans von einer Mod erwarten, sprengt.

Fallout London soll am 23. April 2024 veröffentlicht werden.