Fallout 76 Expeditionen: Bethesda beendet die Entwicklung neuer Einsätze

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit ihrer Einführung gehörten die Fallout 76 Expeditionen zu den größten Erweiterungen des Online-Rollenspiels. Sie ermöglichten es Spielern, die Grenzen von Appalachia zu verlassen und neue Regionen wie The Pitt oder Atlantic City zu erkunden.

Nun hat Bethesda Game Studios bestätigt, dass keine weiteren Fallout 76 Expeditionen mehr geplant sind. Damit endet die Entwicklung eines Features, das über Jahre hinweg für frische Inhalte und neue Schauplätze gesorgt hat. Für viele Spieler kommt diese Entscheidung überraschend, schließlich galten die Expeditionen lange als wichtiger Bestandteil der langfristigen Content-Strategie des Spiels.

Warum Bethesda diesen Schritt geht

Laut den Entwicklern liegt der Fokus künftig auf anderen Arten von Inhalten. Das Team möchte seine Ressourcen stärker auf Features konzentrieren, die von einem größeren Teil der Spielerschaft regelmäßig genutzt werden.

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Das bedeutet allerdings nicht, dass Fallout 76 weniger Unterstützung erhält. Im Gegenteil: Bethesda Game Studios arbeitet weiterhin an Updates, Events, neuen Quests und zusätzlichen Gameplay-Inhalten für das Online-RPG.

Die bereits veröffentlichten Expeditionen bleiben außerdem vollständig spielbar und werden auch in Zukunft Teil des Spiels sein.

Die Zukunft von Fallout 76 bleibt gesichert

Die Entscheidung zeigt vor allem, wie stark sich Fallout 76 seit seinem schwierigen Start verändert hat. Aus dem ursprünglich kritisierten Online-Ableger wurde über die Jahre ein umfangreiches Live-Service-Spiel mit einer treuen Community.

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Auch heute veröffentlicht Bethesda Game Studios regelmäßig neue Inhalte und hält die Spielwelt mit saisonalen Events und größeren Updates aktiv. Die Einstellung neuer Expeditionen bedeutet daher nicht, dass die Entwicklung des Spiels langsam ausläuft. Vielmehr scheint das Studio seine Prioritäten neu zu ordnen und sich auf Inhalte zu konzentrieren, die langfristig mehr Spieler erreichen.

Nicht jede Idee bleibt dauerhaft bestehen

Live-Service-Spiele entwickeln sich ständig weiter. Manche Features werden über Jahre ausgebaut, während andere nach einer gewissen Zeit ihren Höhepunkt erreichen und nicht weiter fortgeführt werden.

Genau das scheint nun bei den Fallout 76 Expeditionen der Fall zu sein. Sie haben das Spiel erweitert und neue Schauplätze eingeführt, stehen künftig aber nicht mehr im Mittelpunkt der Entwicklung. Für Fans der bestehenden Inhalte ändert sich zunächst wenig. Wer gerne nach Atlantic City oder The Pitt reist, kann das weiterhin tun.

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Hier geht es zu unserer Game Review von Fallout 76 für die PS4.