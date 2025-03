Rockstar Games übernimmt australisches Spielestudio

Rockstar Games hat heute Morgen die Übernahme eines neuen Entwicklungsstudios angekündigt. Dieses Team bringt bereits viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Rockstar mit und wird daher eine natürliche Ergänzung für das Unternehmen sein. Video Games Deluxe, ein in Sydney ansässiges Studio, wurde von Brendan McNamara gegründet, der zuvor Team Bondi ins Leben gerufen hatte – das Studio hinter Rockstars L.A. Noire, das allerdings bald darauf schloss.

Im Jahr 2013 gründete McNamara Video Games Deluxe, das an L.A. Noire: The VR Case Files sowie der 2017 erschienenen Neuauflage von L.A. Noire gearbeitet hat. Nach der Übernahme wird Video Games Deluxe unter dem neuen Namen Rockstar Australia firmieren. „Es war eine Ehre, in den letzten zehn Jahren eng mit Rockstar Games zusammenzuarbeiten“, sagte McNamara in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns, ein Teil von Rockstar Games zu sein und unsere Bemühungen fortzusetzen, die bestmöglichen Spiele zu entwickeln.“.

Mit der Übernahme von Video Games Deluxe durch das Unternehmen endet eine lange und interessante Geschichte. Während L.A. Noire zwar ein kritischer Erfolg war, gestaltete sich die Entwicklung des Spiels als jahrelanges Chaos. Nach der Veröffentlichung wurden Berichte über die Krise bei Team Bondi bekannt, die von mehreren Mitarbeitern stammten. Ein Mitarbeiter berichtete 2011 gegenüber GamesIndustry.biz, dass es während der Entwicklung zu Spannungen zwischen Rockstar und Team Bondi gekommen sei.

Rockstar Games expandiert nach Australien

Ursprünglich hatte der Entwickler erwogen, Team Bondi zu übernehmen, doch die Erfahrungen mit L.A. Noire ließen sie diese Entscheidung überdenken. Eine Quelle äußerte 2011 gegenüber GamesIndustry.biz, dass Rockstar sehr daran interessiert gewesen sei, aus Team Bondi etwas wie Rockstar Sydney zu machen. Jedoch hätten sie mit zunehmender Zusammenarbeit erkannt, dass dies eine schreckliche Idee war.

14 Jahre später hat sich das Verhältnis zwischen McNamara und dem Studio jedoch offensichtlich deutlich verbessert. Während Team Bondi nie zu Rockstar Sydney wurde, firmiert McNamaras Video Games Deluxe heute als Rockstar Australia. Die Zusammenarbeit zwischen dem Entwickler und Video Games Deluxe verlief wesentlich reibungsloser als die Entwicklung von L.A. Noire.

Zusätzlich zur Neuauflage des Spiels und L.A. Noire: The VR Case Files arbeitete Video Games Deluxe auch an „Upgrades“ für Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Jennifer Kolbe, Head of Publishing, äußerte sich in einer Pressemitteilung begeistert über die Übernahme.

Quelle: ComicBook