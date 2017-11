L.A. Noire Remastered – Vergleichsvideo zwischen Xbox One X, Playstation 4 Pro und Switch-Version

Der Release von Okami HD rückt immer näher und um uns noch mehr auf das Spiel einzustimmen, wurden neue Videos veröffentlicht.

Das andere Set an Videos zum Game, findet ihr hier.

Original erschien Okami für die PlayStation 2 im Jahr 2007. Danach folgte 2008 die Wii Version und zum Schluss kam 2012 Okami HD auf die PlayStation 3. Noch heute erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit, was Capcom wohl zu dem Schritt bewegte es erneut mit verbesserter Grafik auf die aktuellen Konsolen und den PC zu bringen.

Okami HD Standard [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 24,99 bestellen

Okami HD erscheint am 12. Dezember in Europa und Amerika für PlayStation 4, Xbox One und PC. In Japan ist der Release für den PC später angesetzt, die Konsolen Versionen sogar erst kurz vor Weihnachten.

Pinseltechnik: Kirschbombe

Pinseltechnik: Sturmwind

Pinseltechnik: Mondschein

Pinseltechnik: Sonnenaufgang

Pinseltechnik: Inferno

Pinseltechnik: Nebelschleier

Dämonen Vorstellung Nr. 3

Dämonen Vorstellung Nr. 4

Dämonen Vorstellung Nr. 5