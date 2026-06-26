Assassin’s Creed Black Flag Resynced: So lange dauert das Piraten-Remake

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced gehört zu den spannendsten Ubisoft-Veröffentlichungen seit Jahren. Das Original aus dem Jahr 2013 gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Seeschlachten, Schatzsuche, Karibik, Edward Kenway und die Jackdaw machten Black Flag damals zu einem Spiel, das selbst viele Assassin’s-Creed-Skeptiker überzeugte.

Jetzt kommt das Piraten-Abenteuer als Remake zurück. Und damit stellt sich eine wichtige Frage: Wie lange dauert Assassin’s Creed Black Flag Resynced eigentlich?

Laut HowLongToBeat.com sollten Spieler für die Hauptstory ungefähr 25 bis 30 Stunden einplanen. Das ist keine offizielle Zeitangabe direkt von Ubisoft, sondern eine Einordnung auf Basis des Originals, bekannter neuer Inhalte und bisheriger Informationen zum Remake. Trotzdem klingt die Schätzung plausibel.

Die Hauptstory dürfte rund 25 bis 30 Stunden dauern

Das originale Assassin’s Creed 4: Black Flag lag für die Hauptgeschichte ungefähr bei etwas mehr als 20 Stunden. Black Flag Resynced soll aber nicht einfach nur eine hübschere Version desselben Spiels werden. Ubisoft hat neue Inhalte, zusätzliche Quests und weitere Aktivitäten angekündigt.

Besonders interessant ist dabei eine Aussage von Game Director Richard Knight. Demnach fügt Resynced rund sechs Stunden neue Inhalte hinzu, darunter neue Quests, Offiziersaufgaben und ähnliche Aktivitäten. Rechnet man das auf die bekannte Struktur des Originals, landet man schnell bei den genannten 25 bis 30 Stunden für die Hauptgeschichte.

Das klingt nach einer angenehmen Länge. Gerade Assassin’s Creed wurde in den letzten Jahren oft dafür kritisiert, zu groß und zu ausufernd geworden zu sein. Spiele wie Odyssey (2018) oder Valhalla (2020) konnten locker 80 bis 100 Stunden fressen, wenn man halbwegs viel mitnehmen wollte. Black Flag Resynced wirkt dagegen fokussierter. So wie die früheren Spiele eben.

„Alles komplett“-Spieler müssen deutlich mehr Zeit einplanen

Wer nur die Story erleben will, kommt also wahrscheinlich relativ kompakt durch. Wer aber alles sehen möchte, sollte deutlich mehr Zeit einplanen. Dafür wird man ca. 60 bis 70 Stunden benötigen. Das überrascht nicht. Black Flag war schon im Original kein kleines Spiel. Neben den Hauptmissionen gab es Seeschlachten, Forts, Schiffs-Upgrades, Sammelobjekte, Jagd, Tauchausflüge, Nebenmissionen und Erkundung. Wenn Ubisoft diese Struktur übernimmt und zusätzlich erweitert, kann das Remake schnell wieder zu einem echten Zeitfresser werden.

Genau darin liegt aber auch die Stärke von Black Flag. Das Spiel lebte nicht nur von seiner Geschichte, sondern vom Gefühl, einfach loszusegeln. Eine Insel am Horizont, ein feindliches Schiff in Reichweite, ein Sturm am Himmel und irgendwo eine Schatzkarte im Inventar. Diese Mischung machte das Original so besonders.

Ubisoft setzt auf ein fokussiertes Singleplayer-Abenteuer

Offiziell beschreibt Ubisoft das Remake als treue Neuauflage, die sich auf das zentrale Singleplayer-Abenteuer konzentriert. Edward Kenway steht wieder im Mittelpunkt, die Karibik kehrt zurück und auch die Jackdaw bleibt ein wichtiger Teil des Spiels.

Gleichzeitig wurden Präsentation, Komfortfunktionen und Gameplay überarbeitet. Das soll Black Flag Resynced moderner machen, ohne den Kern des Originals zu verlieren. Bei der Spielzeit scheint Ubisoft aber einen guten Mittelweg zu treffen. Rund 25 bis 30 Stunden für die Hauptstory sind genug, um ein großes Abenteuer zu erzählen, aber nicht so viel, dass es künstlich gestreckt wirkt.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 09. Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.