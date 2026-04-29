Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt seine komplette Map

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced bleibt seiner Vorlage offenbar sehr treu, auch bei der Open World. Eine neu aufgetauchte Komplettkarte des Remakes zeigt wieder die bekannten Hauptschauplätze wie Havanna, Nassau und Kingston sowie die vielen kleineren Inseln der Karibik. Damit bestätigt sich der Eindruck, dass Ubisoft das Grundgerüst des Originals nicht radikal umbaut, sondern modernisiert und erweitert.

Der interessante Teil steckt aber im Detail. Laut aktuellen Berichten und Fan-Auswertungen tauchen auf der „neuen“ Map zusätzlich Sacrifice Island, Black Island und Mystery Island auf. Diese drei Orte gehörten im ursprünglichen Assassin’s Creed IV: Black Flag nicht zur normalen Basiskarte, sondern waren Teil des Illustrious Pirates Pack. Genau dadurch wirkt die neue Map auf den zweiten Blick doch etwas größer als im Original.

Black Flag Resynced: DLC-Inseln ja, aber nicht alle alten Zusatzinhalte

Das ist besonders spannend, weil Ubisoft bei Black Flag Resynced einen ziemlich klaren Kurs fährt: Das Remake konzentriert sich auf Edwards Geschichte als Solo-Abenteuer und verzichtet laut offizieller Kommunikation auf Multiplayer und frühere DLC-Pakete als Komplettpaket. Ubisoft dürfte bewusst kein RPG und kein überladenes Content-Monster herausbringen, sondern eine fokussierte Neuauflage. Umso auffälliger ist es, dass diese drei Inseln offenbar trotzdem in die Karte integriert wurden.

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Das heißt im Umkehrschluss: Ubisoft streicht zwar nicht einfach blind alles Alte, sondern übernimmt offenbar ausgewählte Inhalte, wenn sie gut in die neue Welt passen. Genau deshalb sorgt die Map gerade für so viel Aufmerksamkeit. Sie zeigt nicht nur, was bleibt, sondern auch, wie selektiv die Entwickler beim Wiederaufbau der Karibik vorgegangen sind.

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Die Welt bleibt bekannt, soll sich aber moderner anfühlen

Ubisoft hat bereits offiziell bestätigt, dass Black Flag Resynced am 09. Juli 2026 erscheint und mit einer vollständig neu aufgebauten Version der Spielwelt antritt. Das Remake nutzt die aktuelle Anvil Engine, bringt nahtlosere Weltübergänge, neue Missionen, überarbeitete Systeme für Kampf und Schleichen sowie moderne Technik wie Raytracing und dynamisches Wetter. Ein Neuaufbau des alten Spiels also.

Gerade deshalb ist die Map von Black Flag Resynced so interessant. Sie sieht vertraut aus, aber sie steht jetzt für eine ganz andere technische Grundlage. Wo das Original noch klar die Grenzen der damaligen Hardware spüren ließ, soll Resynced die Karibik flüssiger, dichter und moderner wirken lassen. Dass die Karte dabei nicht komplett neu erfunden wurde, dürfte viele Fans eher beruhigen als enttäuschen.

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