Black Flag Resynced ohne Multiplayer und DLC? – Bericht sorgt für Stirnrunzeln

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Je näher das große Showcase rückt, desto klarer wird offenbar, welchen Weg Ubisoft mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced gehen will. Laut einem neuen Bericht von Gaming-Insider Tom Henderson soll das Remake weder den Multiplayer noch die DLCs des Originals enthalten. Stattdessen werde das Spiel als „reines Story-getriebenes Abenteuer“ positioniert, das den Fokus voll auf Edward Kenways Geschichte legt. Das ist bisher allerdings weiterhin ein Bericht aus Insider-Quellen und keine offizielle Bestätigung durch Ubisoft selbst.

Gerade deshalb dürfte diese Meldung viele Fans treffen. Denn die Vorfreude auf das Remake ist riesig. Ubisoft hat bereits offiziell angekündigt, dass Black Flag Resynced am 23. April um 18:00 Uhr deutscher Zeit ausführlich vorgestellt wird. Bis zu diesem Showcase bleibt die Lage aber klar zweigeteilt: Der große Reveal ist offiziell, die möglichen Streichungen bei DLC und Multiplayer bislang nicht.

Ubisoft soll bewusst auf Edwards Abenteuer setzen

Laut Insider-Gaming.com will Ubisoft das Remake klar als Einzelspieler-Erlebnis aufziehen. Genau deshalb sollen der alte Multiplayer-Modus und die ursprünglichen DLCs nicht Teil des Pakets sein. Stattdessen sei geplant, die neue Version mit neuen Story-Elementen, Inhalten und Systemen auszustatten. Gleichzeitig heißt es im Bericht, dass das Originalspiel mitsamt DLC und anderen Inhalten weiterhin verfügbar bleiben soll.

Das ist eine interessante, aber auch riskante Entscheidung. Einerseits passt ein Singleplayer-Remake durchaus zu der Idee, Black Flag heute stärker als großes Piraten-Abenteuer zu inszenieren. Andererseits war gerade bei einem so beliebten Spiel für viele Fans immer klar: Ein Remake wirkt nur dann komplett, wenn es auch wirklich das komplette Paket liefert.

Vor allem Freedom Cry könnte vielen fehlen

Die größte Diskussion dürfte sich deshalb um die DLC-Frage drehen. Denn bei Black Flag ging es eben nicht nur um kleinere Zusatzinhalte. Vor allem Freedom Cry hat sich für viele Spieler längst als wichtiger Teil des Gesamtbilds etabliert. Wenn Ubisoft diesen Teil wirklich außen vor lässt, dürfte das für einen Teil der Community schwer zu schlucken sein.

Zusätzlich nennt Henderson übrigens auch schon einen konkreten Veröffentlichungstermin: 09. Juli 2026. Auch das ist bislang nicht von Ubisoft offiziell bestätigt, passt aber zu den zuletzt kursierenden Gerüchten und würde Black Flag Resynced zu einem der wichtigsten Ubisoft-Releases dieses Sommers machen.

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