Ex-Ubisoft-Entwickler gründen neues Studio – ihr erstes Spiel klingt ungewöhnlich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach den Entlassungen bei Ubisoft Barcelona gehen einige ehemalige Mitarbeiter jetzt ihren eigenen Weg. Unter der Leitung von Myles Kerwin haben sie Dark Ritual Studios gegründet. Das neue Indie-Studio will bewusst kleiner bleiben und setzt dabei auf schnelle Entscheidungen und überschaubare Projekte.

Der Zeitpunkt ist durchaus bemerkenswert. Ubisoft hatte in Barcelona zuletzt 51 Stellen gestrichen, kurz nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Einige der betroffenen Entwickler haben sich nun also direkt zusammengetan, um selbst Spiele zu entwickeln.

Lieber klein als riesig

Dark Ritual Studios verfolgt dabei einen Ansatz, der sich deutlich von klassischen AAA-Produktionen unterscheidet. Laut Studio-Chef Kerwin habe die Arbeit bei großen Unternehmen gezeigt, wie schwer es sein kann, in riesigen Teams flexibel zu bleiben.

Genau das soll bei Dark Ritual Studios anders laufen. Das Team möchte klare Verantwortlichkeiten, kurze Entscheidungswege und vor allem Qualität statt möglichst großer Produktionsgrößen. Das klingt zunächst nach einem typischen Indie-Versprechen. Interessant wird allerdings, was die Entwickler daraus tatsächlich machen.

Puzzle Mage ist das erste Spiel

Das erste Projekt des Studios trägt den Namen Puzzle Mage. Dabei handelt es sich um ein Fantasy-Spiel mit einer deutlich düsteren Ausrichtung, das derzeit für PC entwickelt wird. Der Release ist für 2027 geplant. Einen genauen Termin gibt es bislang nicht.

Ganz am Anfang steht das Projekt allerdings nicht mehr. Puzzle Mage hat bereits mehr als 1.000 Wunschlisten-Einträge auf Steam gesammelt. Auch erste Spieltests sollen laut den Entwicklern besonders positiv auf das Zaubersystem reagiert haben. Für ein brandneues Studio ist das zumindest ein ordentliches erstes Signal.

Finanzierung ist bereits gesichert

Auch finanziell scheint Dark Ritual Studios zunächst gut aufgestellt zu sein. Das Team hat bereits Geld für die weitere Entwicklung von Puzzle Mage erhalten. Wie hoch die Finanzierung ausfällt, verrät das Studio allerdings nicht.

Weitere Investoren werden derzeit offenbar nicht gesucht. Stattdessen zieht Dark Ritual Studios sogar eine Selbstveröffentlichung des Spiels in Betracht.

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