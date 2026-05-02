Metro 2039 erreicht 1 Million Wishlists: Neuer Teil sorgt früh für riesiges Interesse

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Manche Spiele brauchen Monate, um Aufmerksamkeit aufzubauen. Metro 2039 gehört offenbar nicht dazu.

Nur kurze Zeit nach der offiziellen Enthüllung hat der neue Teil der Reihe bereits über eine Million Wunschlisten-Einträge erreicht. Damit setzt das Spiel ein deutliches Zeichen, noch bevor überhaupt ein konkreter Release-Termin feststeht. Laut Entwicklerstudio 4A Games wurde dieser Meilenstein innerhalb von etwa zwei Wochen nach der Ankündigung erreicht – ein Tempo, das selbst für große Marken nicht selbstverständlich ist.

Ein starkes Signal direkt nach dem Reveal

Solche Zahlen sind mehr als nur Marketing. Wishlists gelten als einer der wichtigsten Indikatoren dafür, wie groß das Interesse an einem Spiel tatsächlich ist. Und eine Million Einträge in so kurzer Zeit zeigt ziemlich klar: Die Rückkehr ins Metro-Universum trifft einen Nerv. Auch die Entwickler selbst zeigen sich überrascht und bedanken sich öffentlich bei der Community für die Unterstützung.

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Gerade nach dem letzten großen Teil Metro Exodus war lange unklar, wie es mit der Reihe weitergeht. Umso größer scheint jetzt die Neugier auf das nächste Kapitel.

Neuer Hauptcharakter, neue Richtung

Inhaltlich wird Metro 2039 nicht einfach nur an alte Strukturen anknüpfen. Statt erneut in die Rolle von Artjom zu schlüpfen, übernimmt diesmal ein neuer Protagonist namens „Der Fremde“. Die Geschichte soll erneut tief in die düstere Welt der Moskauer Metro eintauchen, diesmal aber mit stärkerem Fokus auf psychologischen Horror und persönliche Konflikte. Das deutet darauf hin, dass sich die Reihe weiterentwickelt – ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Release noch etwas entfernt

Trotz des großen Interesses müssen sich Fans noch gedulden. Aktuell ist ein Release für Winter 2026 geplant, konkrete Details stehen noch aus. Das macht den frühen Erfolg umso bemerkenswerter. Denn normalerweise steigen Wishlist-Zahlen erst deutlich, wenn Gameplay, Release-Datum und mehr Infos bekannt sind. Hier passiert das schon deutlich früher.

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