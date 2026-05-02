Forza Horizon 6 Multiplayer: Neue Modi wie Spec Racing und Touge enthüllt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor Release wird klar: Forza Horizon 6 will im Multiplayer spürbar mehr bieten als nur klassische Rennen.

Playground Games hat jetzt mehrere Modi vorgestellt – und die Mischung zeigt ziemlich deutlich, wohin die Reise geht. Neben bekannten Formaten setzt der neue Teil stärker auf Wettbewerbe, bei denen dein Fahrkönnen im Mittelpunkt steht. Zentrale Anlaufstelle dafür ist der neue Multiplayer-Hub „Horizon Play“, über den du alle Online-Modi direkt auswählen kannst.

Vor kurzem wurde auch die Spiel-Größe bekannt gegeben.

Alte Favoriten bleiben – aber nicht allein

Fans müssen sich keine Sorgen machen: Beliebte Modi aus früheren Teilen sind weiterhin dabei.

Dazu gehören unter anderem:

The Eliminator , der Battle-Royale-Modus

, der Battle-Royale-Modus Hide & Seek, ein Versteckspiel mit Autos

Gerade The Eliminator war in den letzten Jahren einer der beliebtesten Modi der Reihe – und bleibt auch diesmal Teil des Pakets. Allerdings stehen diese Klassiker diesmal nicht allein im Fokus.

Neue Modi bringen frischen Wind

Spannender sind die neuen Ansätze. Mit Spec Racing führt Forza Horizon 6 einen Modus ein, in dem alle Spieler exakt dasselbe Auto fahren. Tuning oder Fahrzeugwahl spielen keine Rolle mehr – es geht nur noch darum, wie gut du fährst. Ein anderer neuer Modus ist Touge Showdown. Hier trittst du in direkten 1-gegen-1-Duellen auf engen Bergstraßen an, inspiriert von japanischer Rennkultur. Timing, Linienwahl und Risiko sind hier entscheidend.

Dazu kommen weitere Varianten wie:

Horizon Drift für Drift-Wettbewerbe

für Drift-Wettbewerbe Custom Racing und Custom Drift für eigene Regeln

und für eigene Regeln klassische Horizon-Rennen auf Straße, Dirt und Cross-Country

Die Liste wirkt schon jetzt umfangreich – und laut Entwicklern ist das noch nicht alles.

Klarer Fokus: Skill statt Zufall

Was auffällt: Viele neue Modi reduzieren Zufallsfaktoren. Gleiche Autos, engere Strecken, direkte Duelle – das alles sorgt dafür, dass Unterschiede im Fahrkönnen stärker sichtbar werden. Gerade Spec Racing könnte für kompetitive Spieler interessant werden, während Touge Showdown gezielt Fans von präzisem Fahren anspricht. Das ist eine klare Weiterentwicklung gegenüber früheren Teilen, die oft stärker auf Spaß und Chaos gesetzt haben.

Multiplayer wird zum Herzstück

Mit dem neuen Hub und der Vielzahl an Modi scheint klar: Multiplayer ist kein Nebenfeature mehr. Forza Horizon 6 will hier deutlich mehr Struktur bieten und gleichzeitig mehr Spielstile abdecken – vom lockeren Fun-Modus bis zum ernsthaften Wettbewerb. Das passt auch zum Setting in Japan, wo Straßenrennen und Fahrkultur traditionell eine große Rolle spielen.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PC, mit Early Access ab 15. Mai für Käufer der Premium Edition. Eine PS5-Version soll später im Jahr folgen.

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