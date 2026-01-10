Fable wohl direkt für PS5 – Forza Horizon 6 dagegen mit Verzögerung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Wenn am 22. Januar 2026 der Xbox Developer Direct 2026 über die Bühne geht, steht ein Studio besonders im Rampenlicht: Playground Games. Mit dem lang erwarteten Reboot von Fable und der Enthüllung von Forza Horizon 6 liefert das Team gleich zwei Schwergewichte ab. Doch hinter den Kulissen sorgt weniger das Gameplay als vielmehr eine Plattform-Frage für Gesprächsstoff. Denn laut neuen Insider-Infos könnte Fable direkt zum Launch auch auf der PlayStation 5 erscheinen, während Forza Horizon 6 diesen Schritt zunächst nicht geht. Eine Entscheidung, die viele überrascht.

Die Information stammt aus dem aktuellen VGC-Podcast, in dem Redakteur Andy Robinson offen über seine Quellen beim britischen Entwickler spricht. Seine Aussage ist deutlich: Fable sei seit längerer Zeit mit Blick auf die PS5 geplant und ein gleichzeitiger Release auf Xbox Series, PC und PS5 sei das Ziel. Robinson betont allerdings auch, dass gerade solche Details bis kurz vor Release noch kippen können. Trotzdem gilt der PS5-Start von Fable intern offenbar als relativ gesetzt. Für Microsoft wäre das ein weiterer, sehr deutlicher Schritt in Richtung Multi-Plattform-Zukunft.

Warum Forza Horizon 6 nicht direkt folgt

Ganz anders sieht es bei Forza Horizon 6 aus. Laut Robinson sei die PS5-Version schlicht nicht rechtzeitig fertig gewesen. Die Entwickler haben sich deshalb entschieden, den Release nicht künstlich zu verzögern, nur um alle Plattformen gleichzeitig zu bedienen. Das ist bemerkenswert, denn FH6 gilt schon jetzt als eines der größten Rennspiele der kommenden Jahre. Der Vorgänger soll von über 50 Millionen Spielern gespielt worden sein. Ein weltweiter Day-One-Launch auf allen Plattformen hätte die Reichweite weiter explodieren lassen, aber offenbar wäre das technisch oder organisatorisch nicht sauber umsetzbar gewesen.

Dass diese Entscheidung dennoch relativ entspannt getroffen wurde, dürfte auch am Erfolg von Forza Horizon 5 liegen. Der Titel erschien erst im April 2025 für die PS5, also deutlich später als auf Xbox und PC und schlug dort trotzdem überraschend stark ein. Das zeigt: Die PlayStation-Community ist durchaus bereit, auf Xbox-Titel zu warten, wenn die Qualität stimmt. Für Microsoft und Playground ist das ein wichtiges Signal. Ein paar Monate Verzögerung gelten nicht mehr als „Dealbreaker“.

Strategisch kluger Unterschied zwischen Fable und Forza?

Gerade im direkten Vergleich wirkt die unterschiedliche Strategie logisch. Fable ist ein Reboot, eine Rückkehr einer lange ruhenden Marke. Maximale Sichtbarkeit zum Start auf allen großen Plattformen könnte entscheidend sein, um das Franchise neu zu etablieren. Forza Horizon 6 hingegen ist eine etablierte Marke mit enormer PC- und Xbox-Reichweite. Ein späterer PS5-Release kann hier sogar als zweiter Marketing-Schub dienen, ähnlich wie es bei Indiana Jones and the Great Circle der Fall war.

Offiziell haben weder Fable noch Forza Horizon 6 bisher ein konkretes Release-Datum. Branchenintern geht man aktuell davon aus, dass Forza Horizon 6 im zweiten Quartal starten könnte, während Fable eher später im Jahr erscheint, möglicherweise noch vor GTA 6, sofern das irgendwie machbar ist. Klarheit dürfte es spätestens beim Xbox Developer Direct geben. Dort wird sich zeigen, wie ernst Microsoft es wirklich mit „alles überall“ und „auch das ist eine Xbox“ meint.

