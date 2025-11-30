DailyGame
Release bereits Anfang 2026?

Forza Horizon 6 könnte deutlich früher erscheinen Fans dachten

Ein Insider berichtet, dass Forza Horizon 6 schon in der ersten Hälfte 2026 erscheinen könnte. Microsoft soll den Tokio-Ableger früher veröffentlichen als erwartet.

Forza Horizon 6 sorgt schon Monate vor dem nächsten großen Showcase für Gesprächsstoff. Offiziell ist bislang nur bekannt, dass das Rennspiel nach Tokio führt und 2026 erscheinen soll. Doch hinter den Kulissen mehren sich Hinweise darauf, dass der Release deutlich früher erfolgen könnte, als Microsoft ursprünglich angedeutet hat. Für Fans der Reihe wäre das eine echte Überraschung, denn der Sprung in eine der spektakulärsten Städte der Welt gilt schon jetzt als eines der Highlights der kommenden Konsolengeneration.

Insider rechnet mit Veröffentlichung zwischen Januar und Juni

Die neuen Gerüchte stammen von einer verlässlichen Quelle aus dem Umfeld von Microsoft. Laut diesem Insider plant das Unternehmen, Forza Horizon 6 in der ersten Hälfte des kommenden Jahres zu veröffentlichen. Das Zeitfenster zwischen Januar und Juni klingt ambitioniert, zumal Microsoft bei der ersten Ankündigung lediglich einen groben Zeitraum für 2026 nannte. Sollte die frühe Veröffentlichung zutreffen, dürfte eine umfangreiche Präsentation unmittelbar bevorstehen.

Viele Beobachter halten die Game Awards 2025 für den wahrscheinlichsten Anlass, um neues Material zu zeigen. Ein längerer Trailer oder sogar Gameplay-Ausschnitte würden perfekt zum bisherigen Marketingrhythmus der Reihe passen. Für Playground Games wäre es zudem eine Gelegenheit, die technische Weiterentwicklung zu demonstrieren, die bei einem Tokio-Setting besonders ins Auge fallen dürfte. Neonlichter, enge Straßenschluchten und ikonische Stadtviertel bieten reichlich Potenzial für beeindruckende Rennszenen.

Die Serie bleibt Microsofts stärkstes Rennspiel-Franchise

Trotz der jüngsten strategischen Veränderungen bei Microsoft, einschließlich der Veröffentlichung einzelner Titel auf PlayStation (darunter Forza Horizon 5), bleibt die Forza-Horizon-Reihe ein enorm starkes Zugpferd. Der Erfolg von Forza Horizon 5 auf der PS5 hat gezeigt, dass das Arcade-Rennspielgenre weiterhin fest in der Hand von Playground Games liegt. Das Spiel erreichte dort schnell hohe Spielerzahlen und erhielt sogar bessere Nutzerbewertungen als erwartet.

Für Forza Horizon 6 bedeutet dieser Erfolg eine besondere Ausgangslage. Die Serie hat sich zu einem der wenigen Rennspiel-Franchises entwickelt, das sowohl Hardcore-Fans als auch Gelegenheitsspieler anspricht. Die Verlagerung nach Tokio könnte diesen Trend weiter verstärken, denn das Setting gehört zu den meistgewünschten Schauplätzen der Community. Die Mischung aus urbaner Dichte und spektakulären Umgebungen verspricht ein völlig neues Fahrgefühl.

Forza Horizon 6 dürfte in Sachen Optik noch eine Schippe drauflegen. - Bild: Xbox Game Studios; Bildquelle: playstation.com

Noch steht eine offizielle Bestätigung aus. Doch wenn die Hinweise stimmen, beginnt die Reise nach Tokio deutlich früher und Forza Horizon 6 könnte zum ersten großen Rennspiel-Highlight des Jahres 2026 werden.

