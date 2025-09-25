Forza Horizon 6 bringt 2026 die Open-World-Rennen nach Japan

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Forza Horizon 6 wurde offiziell angekündigt und erscheint 2026 zunächst für Xbox Series und PC, bevor nach dem Launch auch eine Version für PlayStation 5 folgt. Wie gewohnt wird der Titel auch im Game Pass verfügbar sein. Mit Japan als neuem Schauplatz erfüllt Playground Games einen lang gehegten Wunsch der Community.

Schon seit Jahren stand Japan ganz oben auf der Wunschliste der Forza-Horizon-Spieler. Nun wird dieser Traum Realität. Ein erster Teaser-Trailer zeigte nicht nur Rückblicke auf frühere Serienteile, sondern auch beeindruckende Szenen der neuen Spielwelt. Dominierend ist der Mount Fuji, eingerahmt von urbanen Straßen, ruhigen Landschaften und Kirschblüten, die im Wind treiben.

Das Entwicklerteam erklärt, warum Japan der perfekte Schauplatz ist: Die Kultur des Landes spiegelt sich in Autos, Musik und Mode wider und bietet so vielfältige Möglichkeiten für die Open-World-Erfahrung. Besonders reizvoll sei der Kontrast zwischen Tradition und Moderne, ein Tempel neben einer Werkstatt oder Neonlichter neben alten Schreinen.

Auch die Technik spielt eine Rolle. Mit jedem Serienteil habe man gelernt, größere und detailreichere Welten umzusetzen. Erfahrungen aus vergangenen Erweiterungen, wie dem Hot-Wheels-DLC in Forza Horizon 5, hätten geholfen, die erhöhten Straßen Tokios für den neuen Teil authentisch darzustellen.

Eine Spielwelt voller Vielfalt und Details

Forza Horizon 6 bildet nicht Japan im Maßstab 1:1 nach, sondern erschafft eine nahtlose Welt, die inspiriert ist von den bekanntesten und stimmungsvollsten Orten des Landes. Neben Tokios Neonstraßen wird es auch Bergregionen und ländliche Gegenden geben, die den Kontrast zwischen urbanem Leben und Natur widerspiegeln.

Um die Vielfalt glaubwürdig einzufangen, reiste das Team selbst nach Japan. Dabei ging es nicht nur darum, Sehenswürdigkeiten zu dokumentieren, sondern die Atmosphäre spürbar zu machen. Geräusche in einer Nachbarschaft, kleine Details auf Schildern oder die Stimmung einer Sommernacht, all das soll in das Spiel einfließen.

Die Entwickler betonen, dass sie kein Klischee-Japan zeigen wollen, sondern eine lebendige und authentische Version, die sich für Spielerinnen und Spieler real anfühlt. Das Ziel sei, das Gefühl zu erzeugen, tatsächlich durch Japan zu fahren, statt nur eine touristische Ansicht zu erleben.

Ein zentrales Element wird erneut das dynamische Wettersystem sein. Jahreszeiten sollen die Spielwelt stark verändern und mit Kirschblüten im Frühling, heißen Sommern und verschneiten Wintern einzigartige Momente schaffen. Details wie Sommerwindglocken oder Bahnhofsdurchsagen tragen zusätzlich zur Atmosphäre bei.

Fokus auf die Autokultur

Ein weiteres Highlight ist die japanische Autokultur, die eng mit der Motorsportgeschichte verbunden ist. Von Kei-Cars über Drifting bis hin zur ausgeprägten Tuning-Szene möchte Playground Games die Vielfalt dieser Kultur abbilden. Damit bietet Forza Horizon 6 nicht nur ein abwechslungsreiches Setting, sondern auch authentische Einblicke in eine der spannendsten Automobilkulturen der Welt.

Mit all diesen Elementen verspricht Forza Horizon 6, die Serie auf ein neues Level zu heben. Die Fans können sich auf eine dynamische, detailreiche Welt freuen, die sowohl spektakuläre Rennen als auch ruhige Erkundungen erlaubt.

