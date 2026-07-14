Forza Horizon 6: Series 3 liefert neue Ferrari- und Lamborghini-Modelle

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Playground Games hat das nächste große Update für Forza Horizon 6 veröffentlicht. Mit Series 3 steht diesmal alles im Zeichen italienischer Supersportwagen. Spieler dürfen sich auf mehrere neue Modelle von Ferrari und Lamborghini freuen. Gleichzeitig liefert das Update zahlreiche Verbesserungen am Gameplay und behebt einige der größten Kritikpunkte der Community.

Zu den Highlights gehören neue Fahrzeuge, die über den Festival-Playlist freigeschaltet werden können. Damit erweitert Playground Games die Fahrzeugauswahl um weitere exklusive Sportwagen aus Italien. Passend dazu stehen neue saisonale Events, Herausforderungen und Belohnungen bereit, die sich rund um die neuen Fahrzeuge drehen.

KI und Ranglisten erhalten wichtige Verbesserungen

Neben den neuen Autos konzentriert sich das Update vor allem auf technische Optimierungen. Die Entwickler haben das Verhalten der KI-Fahrer überarbeitet, sodass Rennen natürlicher und fairer ablaufen sollen. Außerdem wurden Änderungen an den Ranglisten vorgenommen, um eine ausgewogenere Konkurrenz zu gewährleisten.

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Auch die Festival Playlist wurde angepasst. Mehrere Herausforderungen wurden überarbeitet und einige Belohnungen neu verteilt, damit sich die saisonalen Inhalte abwechslungsreicher spielen. Zusätzlich behebt Series 3 von Forza Horizon 6 (hier zu unserer Game Review) zahlreiche Fehler, die von der Community seit dem Launch gemeldet wurden.

Community freut sich über den neuen Fokus

Die ersten Reaktionen fallen überwiegend positiv aus. Viele Spieler loben, dass Playground Games nicht nur neue Fahrzeuge nachliefert, sondern gleichzeitig an der Spielbalance arbeitet. Besonders die Verbesserungen der KI und die Anpassungen an den Ranglisten wurden in den sozialen Netzwerken mehrfach positiv hervorgehoben.

Mit Forza Horizon 6 Series 3 zeigt das Studio einmal mehr, dass der Support für das Rennspiel nach dem Release nicht nachlässt. Neue Inhalte, technische Verbesserungen und regelmäßige Events sollen dafür sorgen, dass auch Langzeitspieler immer wieder einen Grund haben, auf die Straßen zurückzukehren.

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