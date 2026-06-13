Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Xbox kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach dem starken Showcase, neuen Exklusiv-Debatten und Microsofts sichtbarer Kurskorrektur gibt es jetzt die nächste Runde an Gerüchten. Diesmal geht es um nichts Geringeres als eine mögliche Umstrukturierung von Xbox, einen neuen StarCraft-Shooter, die Zukunft von Turn 10 und sogar die Frage, ob Halo 7 am Ende doch Xbox-Konsolen-Exklusiv bleibt.

Die Aussagen stammen aus einem Podcast von Jez Corden, der als Windows-Central-Journalist gut in der Xbox-Szene vernetzt ist. Wichtig ist aber: Es handelt sich hier nicht um einen sauber ausgearbeiteten Windows-Central-Bericht, sondern um Podcast-Aussagen (via YouTube). Er sagt bei mehreren Punkten, dass er davon „gehört“ habe. Genau deshalb sollte man diese Informationen nicht als Bestätigung verstehen.

Xbox: Größere Umstrukturierung steht an

Erst vor wenigen Tagen ging ein Bloomberg-Bericht online, der vor größeren Personaländerungen bei Xbox sprach. Informationen über eine mögliche Umstrukturierung seien laut Corden korrekt. Aber das ist eigentlich nicht das neueste Gerücht. Xbox befindet sich seit Monaten in einer sichtbaren Neuorientierung. Microsoft spricht wieder stärker über Exklusivspiele, über die Rolle der Konsole und über eine gesündere Strategie für die eigene Gaming-Sparte. Nach Jahren der Multiplattform-Offensive wirkt es so, als würde Xbox seine Identität neu suchen.

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Eine „Ausgliederung“ oder stärkere Eigenstruktur wäre ein gewaltiger Schritt, denn davon spricht Corden. Ob Microsoft diesen Weg wirklich geht, ist offen. Der Podcast liefert dafür keinen endgültigen Beweis. Er zeigt aber, wie groß die internen Fragen rund um Xbox offenbar geworden sind.

Warum die BlizzCon auf einmal spannend sein könnte

Besonders spannend für Blizzard-Fans ist ein anderes Gerücht. Corden soll empfohlen haben, im September bei der BlizzCon einzuschalten, wenn man den angeblichen StarCraft-Shooter sehen will. Früher soll er das Projekt bereits mit Warhammer 40.000: Space Marine 2 verglichen haben.

Das wäre eine kleine Sensation. StarCraft gehört zu Blizzards bekanntesten Marken, lag aber lange weitgehend still. Ein Shooter im StarCraft-Universum wäre kein völlig neuer Traum. Schon früher gab es mit StarCraft: Ghost ein Actionprojekt, das nie regulär erschienen ist. Gerade deshalb würde ein neuer Versuch sofort Aufmerksamkeit erzeugen. Falls Microsoft und Blizzard diesen Titel wirklich zeigen, könnte die BlizzCon 2026 deutlich größer werden als erwartet. Noch ist aber nicht klar, ob der Shooter tatsächlich bereit für eine Enthüllung ist.

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Turn 10 ist nur noch ein Support-Studio für Playground Games

Auch Turn 10 soll laut Corden eine deutlich andere Rolle bekommen haben. Demnach habe er gehört, dass das Studio im Grunde kein klassisches Spielestudio mehr sei, sondern eher als technisches Supportstudio für ForzaTech und Playground Games arbeite.

Das wäre ein harter Einschnitt. Turn 10 stand über Jahre für Forza Motorsport und war eine der wichtigsten Xbox-Marken im Rennspielbereich. Gleichzeitig ist Forza Horizon längst deutlich präsenter und erfolgreicher in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn Microsoft Ressourcen stärker auf die größten Zugpferde verteilt, könnte Turn 10 künftig vor allem die Technik hinter Forza und anderen Projekten stützen. Auf eine Rückkehr von der klassischen Sim-Racing-Reihe braucht man also keine Aktien kaufen. Die wird nicht passieren.

Halo wäre Teil der State of Play im Juni gewesen

Die vielleicht brisanteste Aussage von Corden betrifft Halo. Er soll nach eigener Recherche gehört haben, dass Xbox Halo: Campaign Evolved aus der State-of-Play-Juni-Präsentation gestrichen habe. Sollte das stimmen, wäre das ein deutliches Signal. Denn gerade Halo auf einer PlayStation-Bühne wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Wenn Microsoft wirklich intern entschieden hat, Halo vorsichtiger auf PlayStation zu behandeln, wäre das ein weiterer Hinweis auf eine Strategieänderung. Erscheinen wird der Titel trotzdem für die PS5.

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Gleichzeitig passt das Gerücht zur neuen Exklusiv-Debatte. Xbox hat zuletzt wieder stärker betont, dass bestimmte große Spiele dem eigenen Ökosystem helfen sollen. Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution wurden bereits als Xbox-Konsolenexklusivtitel positioniert. Das hat die Diskussion komplett neu entfacht.

Kein Halo 7 für PlayStation-Spieler

Das Remake zum ersten Halo für die PS5 könnte intern bei Xbox quasi als „Werbung“ für das nächste Halo-Abenteuer eingestuft werden. Halo 7 soll laut Corden offenbar nicht für PlayStation 5 (oder PlayStation 6) erscheinen.

Das ist keine bestätigte Information, sondern seine Einschätzung auf Basis dessen, was er gehört haben will.

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Denn Halo ist mehr als nur eine weitere Xbox-Marke. Halo war jahrzehntelang das Gesicht der Konsole. Wenn Microsoft ausgerechnet diese Reihe wieder exklusiv hält, wäre das ein klares Signal an Fans: Xbox will nicht nur Publisher sein, sondern wieder Plattform. Für PlayStation-Spieler wäre das natürlich enttäuschend. Für Xbox-Fans könnte es dagegen genau das Zeichen sein, auf das sie seit Jahren warten.

Xbox wirkt derzeit wie eine Marke im Umbau. Microsoft muss entscheiden, welche Spiele überall erscheinen, welche Marken das eigene Ökosystem stärken und welche Studios künftig welche Rolle spielen. Exklusivität, Hardware, Game Pass, PC, Cloud und PlayStation-Ports lassen sich nicht endlos gleichzeitig priorisieren. Irgendwann braucht Xbox wieder eine klare Linie. Genau danach klingt diese ganze Gerüchtewelle.

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